كأس أمم إفريقيا2023.. أوناحي نجم المغرب يسخر من منتخب مصر

تحدث لاعب الوسط المغربي الدولي عز الدين أوناحي عن حظوظ بلاده في الفوز بكأس أمم إفريقيا 2023 وسخر من منتخب مصر.

وأوناحي هو أحد صناع مسيرة المغرب في مونديال 2022، يأمل أن يفوز منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا بعد 48 عاماً من الانتظار.

وقال أوناحي، لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، في تصريحات لصحيفة “لا بروفانس” الفرنسية: “مصر التي توجت بلقب كأس أمم إفريقيا سبع مرات من قبل، لا تقدم مباراة رائعة، لكنها تعرف كيف تدير الأمور”.

كأس أمم إفريقيا.. أوناحي نجم المغرب يسخر من منتخب مصر

وتابع ساخراً: “منتخب مصر يمكنه أن يسجل هدفًا واحدًا فقط من ركلة ثابتة، ثم يسقط أحد اللاعبين على اليمين والآخر على اليسار”.

وحول الطموح ببطولة القارة السمراء، قال أوناحي إنه مصدر فخر لي أن أرتدي قميص المنتخب الوطني، ولدينا تعلق حقيقي بالفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتابع: بعد ما أظهرناه في المونديال (نصف النهائي بعد إقصاء بلجيكا في دور المجموعات، وإسبانيا في دور الـ16، والبرتغال في دور الثمانية)، يتوقع الشعب كله أن نلعب كأس أمم إفريقية كبيرة، وأن نعود بالكأس.

وواصل: نحن الآن الدولة التي يجب إسقاطها، نظرات الناس تغيرت. يجب أن نكون مركزين، ولا نتجاهل أي دولة.

وبخصوص الضغط على الفريق المغربي بعد الأداء المميز في مونديال قطر، قال أوناحي: لا أعتقد ذلك، بل إنه يمنحنا الثقة. لقد رأينا أنه من خلال اللعب كفريق، يمكننا الذهاب بعيدًا. بالتأكيد، لقد صنعنا إنجازًا في كأس العالم، وأسعدنا كل الشعب الأفريقي، لكننا لا نريد أن نتوقف عند هذا الحد. نريد أن نفوز بكأس الأمم الأفريقية، ونقدم الفرح لشعبنا مرة أخرى.

وتوقع أوناحي أن تكون البطولة قوية للغاية. هناك العديد من الفرق الجيدة في المنافسة، مثل السنغال، ومصر، والكاميرون. لكنني أعتقد أننا لدينا فريقًا جيدًا، ويمكننا المنافسة على اللقب.

المغرب لديها فرصة جيدة للفوز بكأس أمم إفريقيا

ووجه أوناحي نصيحة لزملائه في الفريق قائلاً : أقول لهم أن نلعب كفريق، وأن نكون مركزين في كل مباراة. إذا فعلنا ذلك، فلدينا فرصة جيدة للفوز بالكأس.

يذكر أن أوناحي، 23 عامًا، لعب 26 مباراة بقميص ناديه الحالي أولمبيك مارسيليا منذ انضمامه قادما من صفوف أنجيه في يناير 2023 الماضي مقابل 10 ملايين يورو بعد التألق الكبير في بطولة كأس العالم الماضية.