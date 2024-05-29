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أول دوري محترف لـ”كرة السلة الأمريكية والشرق الأوسط”.. تستضيفه “إكسبو دبي” في 2025

ستضم البطولة مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين من جميع أنحاء العالم.

فريق التحرير by فريق التحرير

تستضيف مدينة إكسبو دبي في عام 2025، أول دوري محترف لـ”كرة السلة الأمريكية والشرق الأوسط”، بمشاركة نخبة من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، وفقا لبيان رسمي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن مدينة إكسبو دبي قولها، إنها وقعت شراكة مع (NBXL)، تستضيف بموجبها المدينة أول دوري محترف مستقل لكرة السلة في الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

فريق إكسبو دبي

وبحسب البيان، ستضم البطولة مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين من جميع أنحاء العالم.

وتخطط مدينة إكسبو دبي لتصبح وجهة لمباريات السلة الأمريكية، وتسعى المدينة المستدامة التي استضافت حدث إكسبو دبي 2020، للحصول على حق تسمية أحد الفرق الأربعة التي تمثل دبي في البطولة العالمية.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سوف تكشف مدينة إكسبو دبي عن اسم الفريق الذي سيمثلها في بطولة السلة للمحترفين، علاوة على الكشف عن شعار الفريق، واللاعبين الرئيسيين في فريق إكسبو دبي.

السلة الأمريكية

الجدول الزمني لبطولة “السلة الأمريكية

وأشار البيان أيضا، إلى أن مدينة إكسبو دبي سوف تعلن في 5 أكتوبر/تشرين الأول عن الجدول الزمني للبطولة، وأسماء الفرق المشاركة من البلدان الأخرى.

وستعلن مدينة إكسبو دبي عن كل هذه التفاصيل في حفل خاص يشمل العديد من أنشطة كرة السلة الممتعة، وتتاح الفرصة أمام الجمهور الإماراتي للقاء نجوم اللعبة.

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فريق التحرير

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