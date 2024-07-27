اللبناني حبيب يستعد لمباراة “خيالية” أمام ألكاراز في أولمبياد باريس

يستعد لاعب التنس اللبناني هادي حبيب البالغ عمره 25 عاما والمولود في هيوستن، لمواجهة نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني في البطولة في مستهل مشوار اللاعبين بمنافسات الفردي في أولمبياد باريس 2024 على ملعب سوزان لينجلن اليوم السبت.

وكان من المفترض أن يشارك لاعب التنس اللبناني الذي يحتل المركز 275 في التصنيف العالمي بين لاعبي الفردي، في منافسات الزوجي في باريس إلى جانب بنجامين حسن.

لكن بانسحاب المصنف الأول عالميا يانيك سينر بسبب التهاب اللوزتين يوم الأربعاء من الأولمبياد، تقرر استدعاء حبيب للمشاركة في منافسات الفردي.

القرعة التي أجريت الخميس أوقعت لاعب التنس اللبناني، في مواجهة في الدور الأول أمام الإسباني ألكاراز الفائز بلقبي فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام.

لاعب التنس اللبناني قال: “كان من المفترض أن ألعب في منافسات الزوجي فقط مع بنجامين، لكن عرفت يوم الأربعاء، أنني دخلت بديلا. وفي اليوم التالي أن القرعة أوقعتني في مواجهة كارلوس ألكاراز. لذا كانت آخر 5 أيام مثيرة جدا بالنسبة لي”.

لاعب التنس اللبناني حبيب بدأ ممارسة لعبة التنس في قرية مطيلب اللبنانية قبل أن يعود والداه فادي وسوزي إلى أمريكا لمساعدته وشقيقته هدى على بدء مسيرتيهما كلاعبي تنس. وسيصبح أول لاعب تنس يمثل لبنان في الأولمبياد.

وقال بعد المران الجمعة “تملأني المشاعر والحماس وبعض التوتر، لكن لا بأس. أنا متحمس جدا للحصول على هذه الفرصة للعب وتمثيل لبنان. أنا سعيد بالمشاركة في الأولمبياد. الآن أواجه ألكاراز على ملعب سوزان لينجلن.

“أنا سعيد جدا ومستعد ومتحمس للعب”.

وقال حبيب إنه تلقى عددا كبيرا من رسائل التشجيع. وأضاف “إنه أمر رائع. يمكن أن تتغير الحياة في لحظة. يمكنك القول إنها حكاية خيالية”.

وحبيب الذي ينافس في جولة التحدي ليس معتادا على الظهور في المحافل الكبرى.

وأقر “في اليوم الأول الذي وصلت فيه، بالطبع كان كل شيء جديد بالنسبة لي. لذلك كنت أتجول مرتبكا بعض الشيء فقط أفتح الباب وأذهب إلى مكان ما.

“كنت أحاول فقط معرفة مكان كل شيء. عندما سرت في صالة الألعاب الرياضية في اليوم الأول، رأيت نادال وأندي موراي ونوفاك ديوكوفيتش وقلت في نفسي: يا للروعة، لا بد أن هذا حلم. شخص ما يوقظني”.