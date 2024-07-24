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إقصاء أشهر فارسة بريطانية من أولمبياد باريس

وتظهر اللقطات، التي تم تسريبها لدوجاردان وهي تضرب فرسها بسوط أكثر من 24 مرة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أولمبياد باريس
المصدر: رويترز

تعرضت نجمة الفروسية البريطانية، شارلوت دوجاردان، لفضيحة بعد أن أظهرت لقطات مسجلة قيامها بضرب فرسها بعنف خلال جلسة تدريبية، مما أدى إلى إيقافها عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 وفرض عقوبة.

وتظهر اللقطات، التي تم تسريبها لدوجاردان وهي تضرب فرسها بسوط أكثر من 24 مرة في مدة دقيقة واحدة، مما أثار موجة غضب واسعة في أوساط محبي الفروسية.

أولمبياد باريس

وتعد دوجاردان، الحائزة على 6 ميداليات أولمبية، واحدة من أشهر وأنجح راكبات الخيل في العالم، وكانت تمني النفس بتحقيق لقب أكثر الرياضيين حصداً للميداليات في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وبعد أن تم تداول اللقطات على نطاق واسع، سارعت دوجاردان وخطيبها، دين ويات غولدنغ، إلى نفي الاتهامات، مؤكدين أنها “عارية عن الصحة” وأنهم ينتظرون نتائج التحقيق.

المصدر: GETTY IMAGES

ولكن المحامي الهولندي، ستيفان وينسينغ، الذي يمثل الراعي الذي سرب اللقطات، أكد أن موكله شاهد دوجاردان تضرب فرسها “بعنف وقسوة” كما تضرب الفيلة في عروض السيرك، مضيفاً أن موكله شعر بالخوف من التقدم ببلاغ رسمي بسبب شهرة دوجاردان، لكنّه قرر أخيراً كشف الحقيقة “لحماية الخيول من مثل هذه الممارسات”.

وبناءً على هذه اللقطات، قرر الاتحاد الدولي للفروسية إيقاف دوجاردان عن المشاركة في أي مسابقة لمدة 6 أشهر، مما يعني أنّ حلمها بالمشاركة في أولمبياد باريس قد تلاشى، وفقا لرويترز.

أولمبياد 
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فريق التحرير

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