تقارير.. أنشيلوتي يقترب من تدريب البرازيل

اقترب الإيطالي كارلو أنشلوتي المدرب الحالي لريال مدريد من تولي مهمة تدريب منتخب البرازيل في كأس كوبا أمريكا 2024.

وقالت صحيفة gauchazh البرازيلية إن أنشيلوتي سيتولى مهمة تدريب منتخب البرازيل في كأس أمريكا الجنوبية 2024 إذا لم يفز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا أو الدوري الإسباني هذا الموسم.

ولا يزال اسم كارلو أنشيلوتي يطرح لتولي تدريب المنتخب البرازيلي بعد هزيمة منتخب السامبا أمام كولومبيا الأسبوع الماضي، كما كان قد طرح العام الماضي عقب خسارة “السامبا” في مونديال 2022.

وعاد المدرب المؤقت لمنتخب البرازيل فرناندو دينيس إلى مواجهة الانتقادات، وطُلب الإعلان عن مدرب ريال مدريد الإيطالي أنشلوتي بمزيد من الإلحاح على وسائل التواصل الاجتماعي في البرازيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي هو دائمًا الاسم المفضل لإدنالدو رودريجيز، رئيس الإتحاد البرازيلي لكرة القدم ، لتولي تدريب المنتخب الأكثر تتويجا بكأس العالم.

ولكن كان هناك دائمًا عائق على المدى القصير وهو أن الإيطالي يرغب في الوفاء بعقده مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم القادم، وهكذا، احتاج إدنالدو إلى العثور على اسم مؤقت لملء الفجوة الزمنية بين خروج تيتي ووصول أنشيلوتي.

وبحسب الصحيفة كان فرناندو دينيس هو الاختيار المؤقت لتدريب البرازيل وتم تعيينه كبديل مؤقت في الوقت الحالي.

وتُلخص رحلة دينيس حتى الآن مع المنتخب البرازيلي في خمسة مباريات من التصفيات، حيث حقق انتصارات على بوليفيا وبيرو، وتعادل مع فنزويلا، وخسارة أمام أوروغواي وكولومبيا.

وفي يوم 23 مارس المقبل، في ويمبلي، سيواجه منتخب البرازيل منتخب إنجلترا، و سيكون هناك مباراة ودية ضد إسبانيا في مدريد، في ملعب سانتياغو برنابيو، حيث يعمل كارلو أنشيلوتي.

المباريات المتبقية مع فرناندو دينيس

21 نوفمبر 2023 – البرازيل ضد الأرجنتين – التصفيات

23 مارس 2024 – إنجلترا ضد البرازيل – مباراة ودية

لم يحدد الموعد – إسبانيا ضد البرازيل – مباراة ودية

متى يجب أن يتولى كارلو أنشيلوتي تدريب البرازيل؟

من المعلومات الواردة من الصحيفة فإنه من المقرر أن يتولى المدرب المهمة بالفعل في كأس أمريكا الجنوبية العام المقبل، في الولايات المتحدة.

ما الذي يفكر فيه ريال مدريد بشأن رحيل أنشيلوتي؟

في خضم رواية إمكانية قدوم كارلو أنشيلوتي إلى المنتخب البرازيلي، أفاد موقع “Relevo” الإسباني في الأيام الأخيرة أن إدارة النادي الإسباني “بدأت النظر في إمكانية” تمديد عقد المدرب.