أمير سعودي يتكفل بعلاج مشجع أهلاوي مصاب بتشوه من مرض نادر

تكفل الأمير السعودي خالد بن طلال آل سعود بعلاج مشجع لنادي الأهلي السعودي مصاب بمرض نادر في وجهه بعد أن رصده صحافي رياضي خلال مباراة سابقة جمعت نادي الأهلي ومقره مدينة جدة السعودية ونادي الغرافة القطري.

وقال الصحافي أحمد العجلان في تغريدة عبر موقع إكس أمس الأربعاء “العضو الذهبي لنادي #الهلال الأمير خالد يتفاعل مع حالة المشجع الهلالي الوفي أسامة والذي ظهر عبر حساباتنا في حوار قبل مواجهة الهلال والغرافة ويعلن التواصل مع المشجع لبحث أمر علاجه”.

ويعاني المشجع الأهلاوي أسامة من تورم خلقي أو ورم حميد في الجانب الأيمن من وجهه، وهو مرض نادر لم يتم الكشف رسمياً عن اسمه، ويحتاج إلى تدخل طبي متخصص لإزالته وعلاجه.

العضو الذهبي لنادي #الهلال الأمير خالد بن طلال يتفاعل مع حالة المشجع الهلالي الوفي "أسامه" و الذي ظهر عبر حساباتنا في حوار قبل مواجهة الهلال و الغرافة و يعلن التواصل مع المشجع لبحث أمر علاجه .. pic.twitter.com/RB9xvdmgfx — أحمد العجلان (@ahmad2man) November 5, 2025

الأمير خالد والد الأمير النائم

الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو والد الأمير الوليد الذي يعرف إعلامياً بـ “الأمري النائم” بسبب تعرضه لحادث سير مأساوي في العام 2005 ودخل على إثره في غيبوبة طويلة لم يستفق منها حتى يوم وفاته 21 يوليو/تموز الماضي.

وما يميز قصة الأمير الوليد ليس فقط مدتها، بل التزام عائلته، وتحديداً والده الأمير خالد بن طلال، بالاهتمام به طوال 21 سنة، إذ رفض مراراً فصل أجهزة الإنعاش عنه، مؤمنا بأن “الله وحده من يهب الحياة ويسلبها”، وهو ما ألهَمَ الكثيرين الصبر والثقة والتمسك بالأمل.

وكان الصحافي الرياضي أحمد العجلان نشر يوم الإثنين الماضي مقطع فيديو يتحدث فيه المشجع الأهلاوي أسامة قادماً من مدينة الأحساء في المنطقة الشرقية إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة حيث جرت المباراة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وانتهت بفوز فريق الأهلي السعودي على ضيفه الغرافة القطري برباعية نظيفة.

🎥 | المشجع الهلالي الوفي "أسامه" جاي من "الاحساء" لعيون الزعيم 💙💙#الهلال_الغرافة



كواليس اوسع عبر سناب شات 👇🏼https://t.co/bmwFDVpzz9 pic.twitter.com/UZaZ4oYqRb — أحمد العجلان (@ahmad2man) November 3, 2025

وقبل أن يتكفل الأمير بعلاج الشاب السعودي أسامة، طالب كثير من المتابعين السعوديين بتكفل نادي الأهلي بعلاج مشجعه “الوفي” القادم من مسافة طويلة جداً لتشجيع ناديه المفضل.