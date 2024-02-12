أكثر من 60 مليار دولار قيمة حقوق الفعاليات الرياضية والشرق الأوسط يتصدر المشهد

يتحدث جيمي رايدر من شركة ريد سميث يبحث في تأثير المنطقة على قيمة الحقوق الرياضية وقرصنة المحتوى الرياضي، قائلا إن استثمارات دول الشرق الأوسط في المجال الرياضي ليست بشيءٍ جديد، فقد استهلت شركة طيران الإمارات هذه الاستثمارات منذ أكثر من 20 عاماً بتوقيع عقد رعاية ضخم لنادي أرسنال اﻹنجليزي لكرة القدم.

واليوم، تتصدر المملكة العربية السعودية المشهد بفضل استثماراتها المتنوعة في مختلف الرياضات، والتي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد الكامل على النفط. كما واصلت منطقة الشرق الأوسط، على مدى أكثر من عقد من الزمن، تعزيز مكانتها بوصفها لاعباً مؤثراً على الساحة الرياضية العالمية.

لقد شهدت الساحة الرياضية تحولاً جذرياً خلال العشرين عاماً الماضية، إذ ارتفعت قيمة الأندية والدوريات والرياضيين وحقوق البث بشكل كبير، واستحوذت جهات من الشرق الأوسط على ملكية عدد من أشهر أندية كرة القدم على المستوى العالمي؛ كما تحولت المنطقة إلى مركز رئيسي لاستضافة البطولات والمنافسات الكبرى في كرة القدم وكرة السلة والتنس والجولف وسباقات السيارات والرياضات القتالية وغيرها.

تأثير الاستثمارات على حقوق بث الفعاليات الرياضية

بلغت قيمة حقوق بث الفعاليات الرياضية حالياً أعلى من أي وقت مضى، حيث وصلت قيمتها في عام 2023 إلى مستوى قياسي بلغ 56 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى المنافسة الشديدة على حقوق البث الحصرية، فضلاً عن التقدم التكنولوجي المتواصل الذي يفتح آفاقاً جديدة لمالكي الحقوق والموزعين على حد سواء، لا سيما في مجالي الواقع الافتراضي والمعزز.

ويواصل مشهد حقوق البث الرياضي تطوره يوماً بعد يوم، فبالإضافة إلى تدفق الاستثمارات والزيادة في قيمة الأصول الرياضية، أثّر التقدم التكنولوجي المتسارع على قطاع الإعلام بشكل كبير، حيث عمدت معظم وسائل الإعلام التقليدية إلى تطوير نمط أعمالها ليتلاءم مع وسائل التوزيع الرقمية الجديدة.

وجاء هذا التحول في وسائل الإعلام إما عن طريق الانتقال حصراً إلى نماذج البث المباشر عبر الإنترنت، أو بإضافة قدرات البث عبر الإنترنت إلى خدماتها القائمة، تماشياً مع تغير تفضيلات المشاهدين بعيداً عن نموذج عرض البرامج في مواعيد محددة.

وفي الوقت نفسه، أطلقت كبرى شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي خدمات البث الخاصة بها وبدأت في المنافسة على حقوق بث الفعاليات الرياضية الرئيسية، في حين ازداد توجه مالكي حقوق البث الرياضي نحو توفير خدمات بث متخصصة، وتقديم محتواهم إلى المشاهدين مباشرة.

ومن شأن التطور التكنولوجي والإمكانات المالية الكبيرة للشركات التكنولوجية والإعلامية أن يساهما باستمرار في تغيير الطريقة التقليدية لتوزيع حقوق البث، سواء كان ذلك توزيعاً إقليمياً أو على أي أساس آخر.

وأصبح بإمكان الشركات اليوم تقديم عروض للحصول على حقوق البث الحصري عالمياً، وما تزال كذلك وسائل الإعلام التقليدية ترى حقوق بث الفعاليات الرياضية أساساً ترتكز عليه خدماتهم الأخرى. وتؤدي زيادة هذه التنافسية إلى ارتفاع الإيرادات، وبالتالي زيادة قيمة هذه الحقوق.

ومع ذلك، لا يأتي هذا الارتفاع المتواصل في قيمة حقوق البث خالياً من التحديات؛ فمن المفارقات أن التوزيع الرقمي، الذي كان العامل الأكبر في تحفيز المنافسة وزيادة القيمة، قد أدى بشكل غير مقصود إلى انتشار القرصنة. ووفقاً لدراسة أجرتها شركة سينا ميديا عام 2023، يتكبد قطاع حقوق البث الرياضي العالمي سنوياً خسائر تُقدر قيمتها بنحو 28 مليون دولار جرّاء القرصنة، والتي تنتشر بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.

وتتطلب مكافحة القرصنة بشكل فعال عدة عوامل ضرورية. بدايةً، تتوفر مجموعة واسعة من الحلول التكنولوجية المتقدمة التي يمكن لمالكي الحقوق والموزعين الاستفادة منها لضمان أمان البث والحد من ظاهرة القرصنة.

كما يمكن توظيف الإمكانات التكنولوجية لتعقب مصدر القرصنة وتعزيز القدرة على تطبيق حقوق الملكية الفكرية ضد القراصنة (يمكن على سبيل المثال استخدام العلامات المائية وتقنيات التعرف على البصمة الإلكترونية).

وهذا ما يقودنا إلى العنصر الأهم في مكافحة القرصنة، والمتمثل في وجود قوانين صارمة لحماية الملكية الفكرية وإنفاذ هذه القوانين بشكل فعال.

شهدت المنطقة تحقيق خطوات كبيرة في مجال حماية الملكية الفكرية خلال السنوات الأخيرة. وأصدرت حكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2023 قانون تنظيم الإعلام الذي تضمن بندين أساسيين لمكافحة القرصنة.

وقد اعترف القانون بوسائل التوزيع الحديثة، وركز على أهمية حقوق الملكية الفكرية. كما أشار إلى قيام مجلس الإمارات للإعلام، الهيئة الاتحادية في دولة الامارات لتنظيم وتطوير قطاع الإعلام، بالعمل على “حماية الملكية الفكرية المتصلة بقطاع صناعة الإعلام داخل الدولة وحماية حقوق أصحابها”.

يتطور المشهد التنظيمي للإعلام في المنطقة ويتكيف باستمرار، ومن المرجو أن يسهم التركيز المتزايد على حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيقها في دفع عجلة هذا التطور.

وفي الوقت الراهن، لا شك ستستمر استثمارات الشرق الأوسط في مجال الرياضة، وستزداد شدة المنافسة على حقوق الفعاليات الرياضية الكبرى (مما يدفع قيمتها للارتفاع)، وستكشف التطورات التكنولوجية عن فرص جديدة لم يتم استثمارها بعد.

بقلم جيمي رايدر، الشريك في شركة ريد سميث