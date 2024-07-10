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أطول برج رياضي في العالم.. السعودية تعتمد تصاميم البرج الرياضي

يضم البرج أعلى جدار تسلق في العالم بارتفاع يصل إلى 98 مترا، وأعلى مضمار للجري في العالم بطول 250 مترا.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن اعتماد تصاميم البرج الرياضي، أحد أبرز معالم مشروع المسار الرياضي على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مدينة الرياض.

ويعد البرج الرياضي وجهة واعدة، حيث يمثل أول برج رياضي من نوعه في العالم، بارتفاع يلامس 130 مترا ومساحة تصل إلى 84,000 متر مربع، ليصبح أطول برج رياضي على الإطلاق.

ميزات استثنائية تميز أطول برج رياضي:

يضم البرج أعلى جدار تسلق في العالم بارتفاع يصل إلى 98 مترا، وأعلى مضمار للجري في العالم بطول 250 مترا، مع مرافق رياضية استثنائية لممارسة أكثر من 30 نوعا رياضيا في مرافق مصممة وفقا لأفضل المعايير.

أطول برج رياضي

دور مشروع المسار الرياضي في تعزيز مكانة المملكة:

يعد مشروع المسار الرياضي أحد المشروعات الكبرى لمدينة الرياض التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتاريخ 19 مارس 2019، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث يعمل المشروع على تعزيز مكانة مدينة الرياض في التصنيف العالمي وتحويلها إلى وجهة عالمية مفضلة وملاءمة للعيش، بما يسهم في تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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