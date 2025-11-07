أديداس تكشف أطقم منتخبات السعودية و3 دول عربية لكأس العالم 2026

تكشف أديداس عن الأطقم الأساسية الرسمية لأربعة اتحادات كروية في المنطقة هي المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجزائر التي ضمنت تأهلها رسمياً إلى كأس العالم FIFA 2026™ بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة التي تترقّب نتيجة التصفيات في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

وبحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تجمع تشكيلة قمصان كأس العالم FIFA ‏26™ الأساسية بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة وتصور القمصان بأسلوب جمالي عصري مستقبلي، إذ تمثل هذه التصاميم أسلوب اللعب المحرر وتضيف منظوراً جديداً للعبة بهدف تقريب المشجعين من كل الأجيال قبل أكبر بطولة لكأس العالم FIFA ‏2026™ على الإطلاق.

وتمثل التشكيلة الجريئة للقمصان روح كل أمة من خلال ألوان وتصاميم تحتفل بجوانب أساسية لهوية كل البلد. يهدف كل قميص إلى توحيد شغف المشجعين بوطنهم، من تاريخهم الغني إلى المناظر الطبيعية الشهيرة والفن المعماري التقليدي وتصاميم الأطقم الأسطورية السابقة.

وعند النظر من كثب، يمكن رؤية تفاصيل أنيقة تشير إلى تاريخ البطولة الشهير من خلال هذه التشكيلة بما في ذلك تلميحات للقمصان التاريخية والانتصارات السابقة والتواريخ التي لا تنسى، لتخلق لحظات مميزة تدوم طويلاً للمشجعين.

وقال بلال فارس مدير عام أديداس الأسواق الناشئة “كرة القدم في هذه المنطقة متأصلة بعمق في الثقافة والهوية والفخر مع تأهّل السعودية وقطر والجزائر إلى الساحة العالمية، ومواصلة الإمارات سعيها نحو التأهل، تعتبر هذه الأطقم أكثر من مجرد تصاميم.. إنها انعكاس لقصة وطموح كل دولة”.

وأضاف فارس “كان هدفنا تصميم قمصان تكرم الإرث في الوقت الذي تلهم فيه جيلا جديدا من المشجعين واللاعبين، لتظهر للعالم قوة وشغف كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وقال سام هاندي، مدير عام قسم كرة القدم في أديداس “يعتبر طقم المنتخب رمزاً لوحدة وفخر أمة بأكملها. مع وصول الفرق إلى المنصة العالمية في أكبر كأس عالم سنشهده على الإطلاق، فهم يحملون آمال جيل جديد من المشجعين، ويمثلون في نفس الوقت أولئك الذين جاؤوا قبلهم. تتمحور بطولة كأس العالم حول خلق لحظات تتخطى حدود الملعب، لذلك عملنا على تصاميم تكرم جذور كل دولة، وتحتفل أيضاً بحقبة يكون فيها المشجعين في كل مكان جزءا من القصة”.

أما توماس ميس نائب رئيس قسم التصميم في أديداس لكرة القدم، فقال “يتمحور تصميم تشكيلة القمصان لكأس العالم FIFA ‏2026™ حول تكريم هويات الدول الفريدة مع تجاوز حدود الابتكار والأداء”.

وأضاف ميس “يحكي كل قميص قصة، ليمزج الإرث الثقافي مع التفاصيل الجمالية العصرية، وصمم باستخدام أكثر تقنياتنا تطوراً للحفاظ على انتعاش اللاعبين وراحتهم في أهم محفل كروي في العالم. من التفاصيل البصرية الجريئة إلى الشعار المرن الذي يضفي لمسة مميزة وتقنيات التهوية المبتكرة، تمثل هذه التشكيلة مستقبل تصميم قمصان كرة القدم”.

الطقم الأساسي لمنتخب الإمارات في كأس العالم 2026

نظرة عامة على تصاميم بعض قمصان المنتخبات

طقم السعودية الأساسي

يظهر الطقم الأساسي لمملكة العربية السعودية بقاعدة خضراء عميقة مغطاة بطبعة فريدة بلوني الأخضر الداكن والأرجواني الفريد والمستوحاة من الأبواب المزخرفة للعمارة السعودية التقليدية. وتم إضافة رموز البلاد الشهيرة إلى هذا التصميم الأخاذ، الصقر وشجرة النخيل، بشكل هندسي، ليحول الإرث إلى أسلوب جمالي عصري.

الطقم الأساسي لمنتخب قطر في كأس العالم 2026

طقم قطر الأساسي

يكرم الطقم الأساسي القطري باللون العنابي الخطوط المتعرجة للعلم القطري. سلسلة من الخطوط المسننة الغامقة تمتد على مدار وسط القميص، لتعكس تصميم العلم الفريد من نوعه، وكلمة “قطر” مدمجة كشعار للرقبة، احتفالا بالفخر الوطني في كل تفصيل. سيرتدي منتخب قطر لكرة القدم القميص الأساسي الجديد خلال مباريات كأس العرب في شهر ديسمبر من هذا العام.

طقم الإمارات الأساسي

يأتي قميص الإمارات بقاعدة بيضاء مزينة بتفاصيل حمراء وتصميم رمادي فريد من نوعه على الأكتاف والأذرع. تستمد تصاميم الأطقم الأساسية إلهامها من الخط العربي المستخدم في شعار الاتحاد. وسيرتدي فريق اتحاد الإمارات لكرة القدم القميص الأساسي الجديد خلال هذا العام.

طقم الجزائر الأساسي

يتألق القميص الأساسي للجزائر المستوحى من الكثبان الرملية الذهبية في الصحراء الجزائرية بتصميم ديناميكي مخطط باللون الرملي والأبيض مع لمسات من اللون الأخضر البراق على الياقة والأكتاف إلى جانب ظهور كلمة الجزائر باللغة العربية عند الرقبة، يعكس هذا التصميم ارتباط محاربي الصحراء بجمال الجزائر الطبيعي المذهل.

وصممت التشكيلة الكاملة للأداء الرياضي لدعم اللاعبين العالميين خلال لحظات الضغط العالي ليتمكنوا من مواجهة الظروف المختلفة التي سيواجهونها في ثلاث دول مضيفة فريدة من نوعها. لمواجهة ظروف الطقس الحار الأكثر حدة، صممت أنسجة ثلاثية الأبعاد بتفاصيل ميكانيكية مرنة تتماشى مع شكل الجسم وتتضمن أحدث مواد CLIMACOOL+ من أديداس لتتخلص من العرق بشكل أسرع لتحافظ على جفاف اللاعبين لفترة أطول. توفر الخطوط الثلاثة المخرمة أقصى درجات التهوية بينما توفر الفتحات الشبكية الموضوعة بشكل استراتيجي على القماش والحواف أفضل درجات التهوية لتضمن تهوية مثالية حتى في أصعب الظروف الجوية.

وتتميز التشكيلة أيضا بشعار أديداس جديد بطبعة حرارية، وهي عملية تبتكر مظهرا مميزا فريدا من نوعه لشعار أديداس لتضيف تفصيلاً مرئياً جريئاً ومبتكرا.

جميع قمصان أديداس الأساسية ستكون متوفرة ابتداء من اليوم الجمعة عبر adidas.com وبعض المتاجر المختارة.