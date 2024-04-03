ميكيل هانسن.. اعتزال أحد أبرز لاعبي كرة اليد في التاريخ

أعلن ميكيل هانسن، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الاتحاد الدولي لكرة اليد 3 مرات، وبطل العالم 3 مرات وبطل أولمبي وأوروبي، أنه سيعتزل في نهاية الموسم، بعد مسيرة مليئة بالنجومية، ليسجل كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة اليد.

وسيضع اللاعب البالغ من العمر 36 عاما حدا لمسيرته في كرة اليد بعد دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بشرط أن يتم استدعاؤه من قبل مدرب الدنمارك نيكولاي جاكوبسن في القائمة النهائية، حيث يعاني من إصابة في الفخذ، ويحاول العودة لناديه ألبورج هاندبولد.

وفقا لموقع الاتحاد الدولي لكرة اليد قال هانسن: “منذ ما يقرب من 20 عاما حتى الآن، حظيت بشرف كبير لكسب لقمة العيش من هذه الرياضة التي أحبها.. لقد مثلت بعضا من أكبر الأندية في العالم”.

وأضاف: “أعتقد أنني وصلت إلى مكان حيث أستطيع أن أشعر أن هناك أشياء أخرى تجذبني.. لذلك، أشعر أن هذا الصيف هو الوقت المثالي لإنهاء مسيرتي الكروية”.

حصل الظهير الأيسر الدنماركي على جائزة أفضل لاعب في بطولة العالم للرجال 3 مرات، في إسبانيا 2013 والدنمارك/ألمانيا 2019 ومصر 2021، حيث سجل 356 هدفا في المسابقة، وهو أكبر رقم في التاريخ.

حصل هانسن أيضا على 5 ميداليات في المسابقة العالمية الرائدة لكرة اليد، 3 ذهبيات في الدنمارك/ألمانيا 2019، ومصر 2021، وبولندا/السويد 2023، وفضيتان في السويد 2011 وإسبانيا 2013. وكان أيضا جزءا من فريق الدنمارك الذي أصبح الأول في التاريخ الذي فاز في 30 مباراة متتالية دون هزيمة.

سجل النجم الدنماركي 1350 هدفا في 266 مباراة لفريقه الوطني، وحصل أيضا على لقب أفضل لاعب في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، وأفضل هداف في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والظهير الأيسر لكل النجوم في بطولة الاتحاد الدولي لكرة اليد للرجال 2011 و2021. والظهير الأيسر لكل النجوم في بطولة أوروبا 2012 و2014 و2016 و2022.

بدأ هانسن لعب كرة اليد في مسقط رأسه في هلسينجور عندما كان صغيرا، متبعا خطى والده، حيث مثل فليمنج هانسن الدنماركي أيضا. وقع الظهير الأيسر الموهوب مع فريق GOG في عام 2005 كأول نادي كبير له وذهب للعب لمدة عامين مع برشلونة وسنتين أخريين في كوبنهاغن.

أمضى 10 سنوات في باريس سان جيرمان، قبل أن يعود إلى الدنمارك، إلى ألبورج في عام 2022. حصل على 33 لقبا على مستوى الأندية، لكن لم يتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا للرجال أو سوبر غلوب IHF للرجال، حيث أنهى الموسم في المركز الثاني. المركز الثاني عامي 2017 و2016 على التوالي.