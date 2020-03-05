اتحاد الإمارات للجوجيتسو يؤجل الفعاليات والأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر

قرر "اتحاد الإمارات للجوجيتسو" تأجيل الفعاليات والأنشطة الرياضية للموسم الحالي حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وام- قرر "اتحاد الإمارات للجوجيتسو" تأجيل الفعاليات والأنشطة الرياضية للموسم الحالي حتى إشعار آخر وذلك في إطار الجهود العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا من الاتحاد على المساهمة الفعالة في الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكد الاتحاد في بيان له أن هذا القرار ينبع من الحرص على ترجمة قيم الرياضة و توفير تجربة مميزة للرياضيين والجمهور والشركاء والتزامه بالحفاظ على مكتسبات الرياضة والعمل على ضمان سلامة وصحة اللاعبين والقائمين على اللعبة التي اعتادت على اسعاد أبناء الإمارات وحققت الكثير من الإنجازات الإقليمية والقارية والعالمية في العقد الأخير.