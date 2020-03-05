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الخميس 5 مارس 2020 02:00 م

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مدرب ليفربول يفاجئ صحافي: لماذا تسأل المشاهير عن كورونا؟

قدم مدرب مدرب ليفربول، يورغن كلوب إجابة مميزة على سؤال حول فيروس كورونا المستجد وقال للصحافي الذي وجه السؤال، " أنا لا أعرف لماذا يتم سؤالي أو حتى سؤال المشاهير عن كل شيء خاصة عن أمور لا دراية لهم بها."

مدرب ليفربول يفاجئ صحافي: لماذا تسأل المشاهير عن كورونا؟

وكان صحافي قد وجه سؤالا لمدرب ليفربول في مؤتمر صحفي عن رأيه بتأثير فيروس كورونا على مباريات الفريق،  بعد خسارة ليفربول بِنتيجة (0-2) أمام المضيف تشيلسي، مساء الثلاثاء. وإقصائه من الدور ثمن النهائي لِمنافسة كأس إنجلترا.

وقال  يورغن كلوب إنه لا يحب أن يقحم مدير مدرب في موضوع بالغ الحساسية  وأوضح أنه غير مُؤهّل للحديث عن فيروس “كورونا”.

وأضاف أن يكون سؤال المشاهير أو أشخاص مثله لا يعني بِالضرورة أن آراءه ستكون سليمة ومنطقية.

واختتم المسؤول الفني الأوّل لِفريق ليفربول الإنجليزي تصريحاته بِنوع من السخرية، قائلا إنه رجل لا يعرف بالسياسة ولا الطب وهو مجرد رجل يعتمر قبّعة رياضة البيسبول، ويُطلق لحية كثيفة (لا يعتني بِمظهره)! ولِذلك لا يُعوّل عليه في تقديم تفسيرات حول تفشّي فيروس “كورونا”!

 

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