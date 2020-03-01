  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. نمط الحياة
  3. رياضة
الأحد 1 مارس 2020 08:00 ص

حجم الخط

- Aa +

شاهد الحصان الأمريكي ماكسيمم سكيورتي يخطف الفوز بكأس السعودية

في الثوان الحاسمة خطف الحصان الأمريكي ماكسيمم سكيورتي الفوز بلقب السباق والبالغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار أمريكي بقيادة الفارس لويس سايز و إشراف المدرب جيسون سيرفيس

شاهد الحصان الأمريكي ماكسيمم سكيورتي يخطف الفوز بكأس السعودية

حضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في ميدان الملك عبد العزيز وشهد فوز الحصان الأمريكي وتسجيله زمنا قدره 1.50.58 دقيقة و بفارق ثلاثة ارباع الطول عن الوصيف ( ميدنايت بيسو ) بقيادة الفارس مايك سميث و إشراف المدرب ستيفن اسموسن .

وحل ثالثًا ( بن بطل ) لجودلفين بقيادة الفارس اويسين ميرفي و إشراف المدرب سعيد بن سرور

اقرأ التالي

إطلاق الدورة الأولى من أضخم حدث رياضي بتاريخ السعودية

إطلاق دوري كرة القدم للإناث في السعودية

شاهد تحليق مغامر فوق منطاد على ارتفاع ألف متر