في الثوان الحاسمة خطف الحصان الأمريكي ماكسيمم سكيورتي الفوز بلقب السباق والبالغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار أمريكي بقيادة الفارس لويس سايز و إشراف المدرب جيسون سيرفيس

حضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في ميدان الملك عبد العزيز وشهد فوز الحصان الأمريكي وتسجيله زمنا قدره 1.50.58 دقيقة و بفارق ثلاثة ارباع الطول عن الوصيف ( ميدنايت بيسو ) بقيادة الفارس مايك سميث و إشراف المدرب ستيفن اسموسن .

الشوط ٨

كأس السعودية

ماكسيم سيكيورتي

المالك : جاري وماري ويست وجون مجنير ومايكل تابور ودريك سميث

الفارس : لويس سايز

المدرب : جاسون سيرفس#كأس_السعودية pic.twitter.com/P6NQDfS2C0— The Saudi Cup - كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020

وحل ثالثًا ( بن بطل ) لجودلفين بقيادة الفارس اويسين ميرفي و إشراف المدرب سعيد بن سرور