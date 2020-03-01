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في الثوان الحاسمة خطف الحصان الأمريكي ماكسيمم سكيورتي الفوز بلقب السباق والبالغ قيمة جوائزه 20 مليون دولار أمريكي بقيادة الفارس لويس سايز و إشراف المدرب جيسون سيرفيس
حضر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في ميدان الملك عبد العزيز وشهد فوز الحصان الأمريكي وتسجيله زمنا قدره 1.50.58 دقيقة و بفارق ثلاثة ارباع الطول عن الوصيف ( ميدنايت بيسو ) بقيادة الفارس مايك سميث و إشراف المدرب ستيفن اسموسن .
الشوط ٨
كأس السعودية
ماكسيم سيكيورتي
المالك : جاري وماري ويست وجون مجنير ومايكل تابور ودريك سميث
الفارس : لويس سايز
المدرب : جاسون سيرفس#كأس_السعودية pic.twitter.com/P6NQDfS2C0— The Saudi Cup - كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020
وحل ثالثًا ( بن بطل ) لجودلفين بقيادة الفارس اويسين ميرفي و إشراف المدرب سعيد بن سرور
نبارك لكل من .. المدرب جيسون سيرفس، الفارس لويس سايز والملّاك عائلة ويست/كولمور ، فوزهم في اول نسخه من كأس السعودية ، والذين استلموا الكأس من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله. #كأس_السعودية pic.twitter.com/Ms86m2qZOC— The Saudi Cup - كأس السعودية (@TheSaudiCup_AR) February 29, 2020