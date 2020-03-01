أول هزيمة مدوية يتجرعها ليفربول أمام واتفورد 3-صفر

شهد ملعب «فيكارج رود» معقل نادي واتفورد الخسارة الصادمة لنادي ليفربول المتصدر بهزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالخسارة 3-صفر يوم السبت.

(رويترز) - مني ليفربول المتصدر بهزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالخسارة 3-صفر أمام واتفورد يوم السبت.

وبعد شوط أول دون أهداف، سجل إسماعيلا سار هدفين متتاليين قبل أن يصنع الهدف الثالث لزميله تروي ديني.

وقبل هذه المباراة كان ليفربول قد فاز 26 مرة في 27 مباراة لكن بعد الهزيمة تجمد رصيده عند 79 نقطة وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.