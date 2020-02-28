ليفربول قد يفقد لقب الدوري الإنكليزي في حال تعليق المباريات

ذكرت صحيفة التلغراف أن لقب الدوري قد يضيع من ليفربول في حال قررت الحكومة تعليق مبارايات الدوري الإنكليزي بسبب فيروس كورونا المستجد.

ذكرت صحيفة التلغراف أن لقب الدوري قد يضيع من ليفربول في حال قررت الحكومة تعليق مبارايات الدوري الإنكليزي بسبب فيروس كورونا المستجد ويلزم فوز ليفربول بأربعة مبارايات فقط من أصل 11 مباراة متبقية لحسم لقب البريميرليج.

كما لا يوجد ضمان من إعادة النظر في هبوط الأندية التي تخلفت إلى أسفل قائمة ترتيب الدوري في تلك الحالة.

وتقول الصحيفة إن مخاوف انتشار الفيروس رفعت من احتمالات طلب الحكومة إلغاء كل الأنشطة والمباريات الرياضية في بريطانيا لأكثر من شهرين مما قد يعني إلغاء مبارايات مقررة .

وقامت العديد من الدول الأوروبية قد بدأت تأخذ حذرها من الفيروس من خلال إجراءات استثنائية مست الأحداث الرياضية سواء بالإلغاء أو اللعب بدون الجماهير.

وبعد انتظار 30 عاما، قد تحرم جماهير ليفربول من الفوز باللقب، رغم جهود المدير الفني الألماني يورجن كلوب لنيل الفوز رقم 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز والأول منذ 1990 واللقب الأول في النسخة الجديدة للدوري الإنجليزي الممتاز والتي انطلقت عام 1992.