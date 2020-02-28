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الجمعة 28 فبراير 2020 03:30 ص

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إلغاء مراحل طواف الإمارات للدراجات بعد اكتشاف حالتي كورونا

قرر مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية.

إلغاء مراحل طواف الإمارات للدراجات بعد اكتشاف حالتي كورونا

قرر مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا (كوفيد-19) من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية.

وأعلن المجلس أن قراره يأتي حفاظاً على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين، والتي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه سيتم اخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين وإداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة ضمن برنامج التقصي النشط، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أية جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

أريبيان بزنس

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