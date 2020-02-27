إطلاق الدورة الأولى من أضخم حدث رياضي بتاريخ السعودية

تعد الدورة الأولى من دورة الألعاب السعودية أضخم حدث رياضي بتاريخ المملكة العربية السعودية وتقدم تنافسات رياضية في 40 لعبة و17 موقعاً

أطلق الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة الدورة الأولى من "دورة الألعاب السعودية"، إحدى مبادرات "برنامج جودة الحياة"، والتي تشرف عليها اللجنة الأولمبية العربية السعودية، خلال الفترة من 23 مارس وحتى 1 أبريل بالرياض.

سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يعلن رسمياً انطلاق #دورة_الألعاب_السعودية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة. pic.twitter.com/r9Cas3Q323— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 26, 2020

وستشتمل الدورة على أربعين لعبة مدرجة تتضمن كل من السباحة كرة الماء، ألعاب القوى، السهام، الريشة الطائرة، كرة السلة وكرة السلة الثلاثية (3‪x3)، البولينج، الملاكمة، البلياردو، سباق الهجن، التسلق، سباق الدراجات الهوائية، الشطرنج، الفروسية، الرياضات الإلكترونية، المبارزة، كرة الصالات، الجولف، الجمباز، كرة اليد، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، التايكوندو، التنس، كرة الطاولة، الرماية، الإسكواش، كرة الطائرة، كرة الطائرة الشاطئية، رفع الأثقال، المصارعة، كرة اليد الشاطئية، الكيك بوكسنغ، فنون القتال المتنوع "‪MMA"، الملاكمة التايلندية، سباق التحمّل، كمال الأجسام، جهاز التجديف للصالات الداخلية، بالإضافة إلى ألعاب

ويبلغ عدد مواقع استضافة 17 موقعاً في مدينة الرياض فهي: جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة الملك سعود، مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، استاد الأمير فيصل بن فهد، مركز الملك عبدالله المالي، الجنادرية، الخالدية، نادي الرياض، ملاعب الرياض للغولف، مركز تدريب الأمن العام، نوفا، مركز المرتجز للفروسية، مركز الجوهرة السوداء للبلياردو، سيرينا سيفس، نادي الهلال، نادي النصر، ونادي الشباب.

هذا وتم إطلاق الموقع الرسمي لدورة الألعاب السعودية ‪

وهي المنصّة التي سيتمكّن خلالها الرياضيون من التسجيل للمشاركة في الحدث الرياضي الأضخم على مستوى المنطقة، كما سيمكن للمهتمين والمتابعين الاطلاع على النتائج وأهم المعلومات المتعلقة بالدورة، ويبدأ التسجيل يوم 26 فبراير ويغلق في 2 مارس لتتبعها التجارب الرسمية للمسجلين الهواة من الجنسين في مقرات مختلفة بالمناطق، وسيُعلن عن قائمة الأسماء المشاركة الممثلة لكل منطقة في 10 مارس، حيث ستتنقل الفرق المشاركة إلى الرياض للتحضير لانطلاق الدورة في 23 مارس.