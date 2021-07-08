قائمة أكثر خمسين شخصية تأثيرا في السعودية

نحن في أريبيان بزنس نقدر ونثمن جهود الجميع وفي اختياراتنا لقائمة أريبيان بزنس للاقتصاديين البارزين، حرصنا على تطعيم قائمتنا بالأسماء الجديدة البارزة من الشابات والشباب الذين سيكونون الدعامة البارزة لمستقبل الاقتصاد السعودي. رواد أعمال ملهمون بمشاريع ملهمة تعطي انطباعا ان الإبداع الاقتصادي لا يموت في المملكة، وانه إذا كان هنالك مؤسسون للاقتصاد والحركة التجارية، فإن هنالك أيضاً أجيال جديدة سوف تتابع المسيرة الاقتصادية.

اجتهدنا كثيرا للوصول الى عدد من رواد الاعمال والاقتصاد في السعودية. ونحن نؤمن انا لن نحصيهم جميعا فالقائمة أكبر من نجملهم هنا، فبيئة الاقتصاد السعودي تزخر بالكثير منهم. من اخترناهم في قائمة أريبيان بيزنس هم بمثابة عينة من النماذج المضيئة والملهمة في بيئة الأعمال والاقتصاد. كل فرد منهم لديه قصة نجاح ملهمة في قطاعات مختلفة. فوجدنا من اقتحم صناعة الطاقة والنفط واسس شركته. وهناك من أبدع في سوق العقار. كما رأينا عدد ليس بالقليل من الفتيات اللاتي دخلن مجال الشركات الناشئة والمتوسطة ليقدمن علامات تجارية خاصة بهن.

قائمة أريبيان بيزنس هي خليط ما بين جيلين من الاقتصاديين، الجيل المؤسس والجيل المكمل بعصامية للمسيرة.

لا نقول اننا غطينا كل الاسماء، ولكن نؤمن ان فريق أريبيان بزنس بذل جهود في الوصول إليهم، وسنعمل على الوصول إلى غيرهم في قوائمنا المتتالية في اعداد مقبلة. مع التأكيد أن القائمة تم ترتيبها أبجديا مع حفظ الحقوق للجميع.

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