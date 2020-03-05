تويتر تطلق ميزة "الحكايا" وهي قصص تتلاشى بعد وقت قصير

على غرار تدوينا القصة "ستوري" في فيسبوك وانستغرام طرحت تويتر ميزة فليتس شرح كيفية من شاهد الحالة ستوري "الحكايا" وهي قصص تتلاشى بعد وقت قصير

وأعلنت تويتر أمس عن بدئها بتجربة صيغة جديدة من التدوينات وتدعى فليتس انطلاقا من البرازيل، والتي ستسمح للمشتركين نشر محتوى غير دائم لأول مرة. ولايمكن أن تنال هذه التدوينات إعادة نشر ولا ردود أو إعجاب وتختفي بعد 24 ساعة.

كما أن هذه التدوينات تظهر لدى أشخاص لا تتابعهم لكنها لا تظهر في عملية البحث ولا يمكن تضمينها في موقع إنترنت خارجي.

واشتهرت هذه الميزة في شبكات اجتماعية أولها سنابتشات وانتقلت إلى فيسبوك وواتس اب وانستاغرام ويوتيوب وغيرها.

وتريد الشركة من هذه الميزة تخفيف الطبيعة العلنية للتغريدات التي تصل لجمهور عريض ويستغلها بعض المتابعين للتربص بشخص ما وتضخيم هفواته بحسب موقع تيك كرانش.