الإمارات: اشتراك مجاني في لحلول اجتماعات الفيديو ويبيكس

اشتراك مجاني في برنامج ويبيكس Webex من شركة سيسكو في 44 دولة بما في ذلك دولة الإمارات

في إطار جهود دعم الشركات المتأثرة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، أضافت شركة سيسكو ميزات جديدة إلى حسابات برنامج Webex المجانية كما وفّرت الشركة تراخيص تجارية مجانية لمدة 90 يوماً.

وعزّزت "سيسكو" مزايا الحساب المجاني في برنامج Webex بشكل فوري في جميع البلدان التي يتاح فيها البرنامج (44 دولة) ولم تقتصر هذه الخطوة على الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحسب بيان وصل أريبيان بزنس.

ومع توجه بعض الشركات لدعوة موظفيها إلى العمل عن بعد في حال سافروا إلى الخارج، شهدت شركات أخرى مثل "تويتر" تطلب من جميع الموظفين الالتزام بالعمل عن بعد إن أمكن. وخلال السنوات الماضية، لوحظ زيادة في معدلات تبني نموذج العمل عن بعد، لكن انتشار فيروس كورونا فرض على العديد من الشركات تسريع خططها لإتاحة خيار العمل من المنزل للموظفين.

وللمساعدة في تسهيل عملية الانتقال إلى هذا النموذج، عززت "سيسكو" الحسابات المجانية على برنامج Webex من خلال إضافة مزايا جديدة تسهل إمكانية العمل عن بعد، حيث كانت حسابات برنامج Webexالمجانية تقتصر على منح المستخدمين إمكانية استضافة الاجتماعات مع 50 مشاركاً كحد أقصى ولمدة 40 دقيقة فقط. أما الآن فسوف تتيح الحسابات المجانية للمستخدمين استضافة اجتماعات مع ما يصل إلى 100 مشارك لمدة غير محدودة. بالإضافة إلى ذلك، توفر "سيسكو" إمكانية طلب أرقام خارجية لتعزيز خاصية المكالمات الصوتية عبر الإنترنت VOIP المتاحة في برنامج Webex.

وتشمل قائمة الدول التي يشملها العرض: دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا ومنطقة جبل طارق واليونان وهونج كونج وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وماليزيا ومالطا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان وتايلاند وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام. ويمكن للمستخدمين التسجيل للحصول على حساب مجاني في برنامج Webex للحفاظ على الإنتاجية خلال فترات العمل عن بُعد أثناء انتشار فيروس كورونا.