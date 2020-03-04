خليك بالبيت، سيسكو تقدم مجانا 90 يوما للعمل من المنزل بتقنية ويبكس

استجابت شركة سيسكو للارتفاع الكبير بالتسجيل بتقنية ويبكس Webex للعمل عن بعد وعقد اجتماعات الفيديو عقب متاعب الحضور إلى العمل بسبب فيروس كورونا، وها هي تقدم ثلاثة أشهر مجانية من حلول ويبكس

ويتوفر ويبكس في العديد من الدول وضمنها الإمارات، وتتوفر نسخة مجانية لتسعين يوما للشركات وفقا لما أعلنته الشركة.

يتيح هذا الحل اتصال 100 موظف بذات الوقت، وتوفر وحدة المشاركة Share والتي يمكن وصلها بأي شاشة أو تلفاز بكابل HDMI اتصالات لاسلكيا بالكمبيوتر لعرض الملفات وفتح مؤتمرات الفيديو والعمل التعاوني وتبادل الملفات.

تقدم سيسكو طقم ويب ايكس Cisco WebEx الذي يؤمن قدرة إجراء اجتماعات ومؤتمرات الفيديو بين عدة أطرف ستتمكن من تحويل خلاصة هذه الاجتماعات وما يجري فيها إلى نصوص وملخصات أو محاضر الاجتماعات وفحوى ما يجري فيها ضمن منصة Webex بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل الكلام إلى نصوص. تعد هذه الأداة حلا مذهل خاصة مع زيادة أعداد الموظفين المتنقلين والعاملين عن بعد.

تكامل تقنية التعرف على الصوت مع Enterprise Voice Assistant (EVA)منصة مؤتمرات الفيديو ويبكس ميتينغ فيديو كونفرنسينغ لتختصر ما يجري في الاجتماعات وتقدمه على هيئة نص لفحوى الاجتماعات تلك بنل فيها أبرز النقاط التي تستدعي نقاط للمتابعة واتخاذ الإجراءات التي تترتب عليها.

ينجز مساعد Webex بعض المهام التي تسبب التشتيت للموظفين عادةً. كما يستطيع المستخدم الاتصال بأي شخص في مؤسسته من خلال الأوامر الصوتية. وتمتاز تقنية "سيسكو" أيضاً بخاصية التخلص من الضوضاء في الأجهزة المتصلة بالسحابة لإزالة الأصوات الخلفية وضمان استمرارية الاجتماعات دون تشويش.