مقتل بطل شطرنج وخطيبته بغاز الضحك

مقتل لاعب شطرنج وخطيبته بغاز الضحك الذي يعتبر مادة من المخدرات لأن استنشاق "أكسيد النيتروس" المعروف باسم "غاز الضحك" اصبح شائعا للحصول على نشوة المفاجئة

عثر على بطل الشطرنج الأوكراني ستانيسلاف بوغدانوفيتش مع صديقته الكسندرا فيرنيجورا ميتين في شقتهما في موسكو، ويعتقد أنهما تسمما بتنشق غاز الضحك الذي أصبح يعتبر من المخدرات عند استخدامه للترفيه رغم خطورته على الصحة وتسببه بالعشرات من حالات الوفاة في اوروبا فضلا عن خطورته في رفع معدلات ضربات القلب والمصاعب التنفسية.

وعثر المحققون على بالونات فارغة فيها بقايا "أكسيد النيتروز" الكيميائي، المعروف أيضا باسم "غاز الضحك" والذي يعتقد ان الاثنين قاما بتنشقه.

بوغدانوفيتش البالغ من العمر 27 عاما كان بطلا في الشطرنج السريع وقد صنف في المرتبة الثامنة عالميا، وقال المحققون إنه لا يوجد أدلة على وقوع جريمة. وكانت فيرنيجورا لاعبة شطرنج أيضا وكانت تدرس في جامعة موسكو.

وتشير مواقع رياضية إلى أن بوغدانوفيتش هو بطل شطرنج من أوديسا وفاز ببطولة الشطرنج لفئة أقل من 1 سنة وحار على جوائز وبطولات عالمية عديدة.

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