22 مارس الجاري آخر موعد لتخفيض المخالفات المرورية بأبوظبي

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور إلى الاستفادة من مهلة تخفيض المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي قبل انتهائها

وام- دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور إلى الاستفادة من مهلة تخفيض المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي بنسبة 50% والتي تنتهي في 22 مارس الجاري.

وحثت السائقين على الإسراع بتسديد مخالفاتهم خلال الفترة المحددة ، وتسوية أوضاعهم القانونية، معربة عن تطلعاتها بأن يكون ذلك دافعاً لهم للحد من المخالفات المرورية، والالتزام بالنظم والقوانين التي ترعى حقوقهم وتكفل أمنهم وسلامتهم.

وأكدت شرطة أبوظبي اهتمامها المستمر بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.