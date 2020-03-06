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الجمعة 6 مارس 2020 04:00 م

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شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة

نشر حساب إمارة مكة لقطات لجموع المصلين في المسجد الحرام

شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة

نشر حساب إمارة منطقة مكة على تويتر لقطات لجموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة  الجمعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات.

وأعادت السعودية فتح بوابات المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، بعد إغلاقهما لتعقيمهما، كإجراء وقائي صحي، ضد فيروس كورونا المستجد.

وجرى إغلاق الحرمين مؤقتاً أمس الخميس، لغرض إجراء تعقيم احتياطي، حرصاً على نظافة الحرمين الشريفين. وكانت رئاسة الحرمين قد قررت إغلاق صحن الكعبة المشرفة، والمسعى في الحرم المكي، إضافة إلى مشارب زمزم، ومنع الافتراش والاعتكاف تزامناً مع تعليق العمرة، كما قررت إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي، بما فيه الروضة الشريفة ومقبرة البقيع.

(نشرت رويترز صورة من شركة الأقمار الاصطناعية Maxar التي تظهر المصلين حول الكعبة وقد تقلص عددهم عقب انتشار فيروس كورونا المستجد)

وأشاد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح بن محمد البدير – في خطبة الجمعة - الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا، ومنها تعليق الدخول للمملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي بصفة مؤقتة , وأشاد بحكمة هذا القرار وسمو أهدافه وجليل مقاصده وعظيم فائدته وعائدته على صحة الأبدان والبلدان , داعيا الجميع لسؤال الله المعافاة فإنه لم يؤت عبد بعد يقين خيرا من معافاة بحسب صحيفة الرياض.

شاهد جموع المصلين في المسجد الحرام يؤدون صلاة الجمعة
جموع المصلين في المسج _الحرام يؤدون صلاة الجمعة وسط منظومة متكاملة من الخدمات
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