السعودية: إعفاء وزير الاقتصاد محمد التويجري وإسناد الحقيبة لمحمد الجدعان

بأمر ملكي تكليف محمد الجدعان بعمل وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيرا للمالية، وإعفاء محمد التويجري من عمله وزيرا للاقتصاد وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي.

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية، في وقت متأخر من ليل الخميس، شملت إعفاء محمد التويجري من عمله وزيرا للاقتصاد وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي.

كما أمر الملك سلمان بتكليف محمد الجدعان بعمل وزير الاقتصاد بجانب عمله وزيرا للمالية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وجاء في الأمر الملكي: "يُعفى محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه ويعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير".

وأضاف: "يكلف محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيرا للمالية".

وتابع: "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".