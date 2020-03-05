لص يسلم نفسه لشرطة دبي لشعوره بتأنيب الضمير

سلم اللص نفسه بعد شعوره بالذنب وتأنيب الضمير، وأرشد عن شريكيه في الجريمة.

التزم لص تورط مع شخصين آخرين في سرقة كابل كهربائي بالحضور إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي وسلم نفسه بعد شعوره بالذنب وتأنيب الضمير على حد قوله، وأرشد عن شريكيه في الجريمة.

وكشفت تحقيقات للنيابة العامة في دبي، في جريمة سرقة كابل كهربائي تابع لدائرة حكومية محلية، أن أحد اللصوص الآسيوين الثلاثة الذين سرقوه، حضر طواعية إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لشرطة الإمارة، وسلم نفسه، بعد التزامه في اتصال هاتفي أثناء التحري عن الجناة بالحضور، مبدياً شعوره بالندم على فعلته، قبل أن يرشد الشرطة إلى شريكيه في الجريمة.

وأشارت تفاصيل الجريمة التي نظرتها محكمة الجنايات اليوم، بحسب صحيفة البيان، أن اللصوص الثلاثة قطعوا الكابل من مساره تحت الارض في أحد الشوارع بمنطقة جبل علي قبل الهرب إلى إمارة أخرى لبيعه إلى أحد الأشخاص الذي اشتراه رغم علمه بأنه مسروق.

وذكرت الشرطة أنها تلقت اتصالاً هاتفياً من شرطة إمارة أخرى بعد نحو أسبوع من الواقعة، حول إلقاء القبض على شخص يحوز كابلات كهربائية، وبسؤاله أفاد بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص مجهول يخبره بأن لديه كابلات كهربائية ويرغب في بيعها فقابله واشتراها منه.

وأضافت الشرطة أنها تواصلت هاتفياً مع الشخص المجهول ( البائع)، وأقر بجريمته، وتعهد بالحضور الى الادارة العامة للمباحث والتحريات في دبي، مشيرة الى انه بحضوره اقر بخطئه وأرشد عن مكان تواجد زميليه اللذين اشتركا معه في جريمة السرقة وألقي القبض عليهما في وقت لاحق.