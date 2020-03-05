الإمارات: توقف التدريبات العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن وقف التدريبات العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية تماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن وقف التدريبات العسكرية لمجندي الخدمة الوطنية تماشيا مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا - كوفيد 19.

وقالت الهيئة إن القرار سيسري اعتبارا من الخميس 5 مارس 2020 وحتى اشعار آخر.

أما مجندي الخدمة الوطنية في مرحلة الخدمة الفعلية فيستمر عملهم حسب النظام المتبع في وحداتهم.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية قد أعلنت أمس بأن جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 سيتم الحاقهم ببرنامج الخدمة الوطنية بغض النظر عن النسبة التي حصلوا عليها في الثانوية العامة.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 التوجه إلى مراكز التجنيد الموزعة في إمارات الدولة للانتهاء من إجراءات التسجيل والفحص الطبي.

واوضحت أن الطلاب الحاصلين على نسبة /90%/ فأعلى الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية سيلتحقون بدورة التدريب الأساسي والتي تستمر لمدة /4/ أشهر على أن يتم إخضاعهم قبل نهاية الدورة إلى امتحان /الإمسات/ بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وسيسمح /فقط/ لمن يحقق نسبة النجاح المعتمدة بهذا الشأن من استكمال الدراسة الجامعية بعد التخرج مباشرة من دورة التدريب الأساسي على أن يستكمل ما تبقى من المدة المقررة عليه /دورة التدريب التخصصي، الخدمة الفعلية، دورات التدريب الانعاشي السنوي/ فور الانتهاء من دراسته الجامعية .