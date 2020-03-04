بلومبرغ ينسحب من سباق الترشح الديمقراطي لصالح بايدن

أعلن عمدة نيويورك الأسبق، الملياردير مايكل بلومبيرغ، الأربعاء، انسحابه من السباق الانتخابي للحزب الديمقراطي، ودعمه للمرشح جو بايدن.

وكالات- أعلن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ الأربعاء انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي مقدما دعمه لنائب الرئيس السابق جو بايدن، وذلك غداة نتائج مخيبة جدا في "الثلاثاء الكبير".

وقال بلومبرغ في بيان "قبل ثلاثة أشهر، ترشحت للانتخابات الرئاسية للفوز على دونالد ترامب. اليوم، انسحب من السباق للسبب نفسه: الفوز على دونالد ترامب، إذ بات واضحا في نظري أن الاستمرار سيجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة".

وأضاف أنه يدعم جو بايدن الذي يمثل على غراره الجناح المعتدل في الحزب الديمقراطي، معتبرا أنه "أفضل" مرشح للتغلب على الرئيس الجمهوري في انتخابات نوفمبر.

وضخ بلومبرغ نحو 700 مليون دولار في حملته الانتخابية التمهيدية في الحزب الديمقراطي، في أكبر ميزانية لمرشح في انتخابات حزبية بتاريخ الولايات المتحدة.

واستطاع بايدن الفوز بـ8 ولايات في الانتخابات التمهيدية في سباق "الثلاثاء الكبير"، أمس وبذلك يقترب بايدن من الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي حيث أنه المرشح الأقوى لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات العامة المقبلة.

وحقق بايدن انتصارات، في أداء قوي مفاجئ، في الجنوب والغرب الأوسط ونيو إنغلاند في أكبر يوم للتصويت أمس في حملة الديمقراطيين.

وأدلى الأمريكيون أمس بأصواتهم في 14 ولاية لاختيار من سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وحل ساندرز في المرتبة الثانية بعد بايدن وجاءت نتائج بلومبرغ مخيبة للآمال بشكل كبير.