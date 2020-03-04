القوات المسلحة الإماراتية: جميع خريجي الثانوية العامة سيتم إلحاقهم بالخدمة الوطنية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بأن جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 سيتم الحاقهم ببرنامج الخدمة الوطنية

وام- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بأن جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 سيتم الحاقهم ببرنامج الخدمة الوطنية بغض النظر عن النسبة التي حصلوا عليها في الثانوية العامة.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة جميع طلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 التوجه إلى مراكز التجنيد الموزعة في إمارات الدولة للانتهاء من إجراءات التسجيل والفحص الطبي.

واوضحت أن الطلاب الحاصلين على نسبة /90%/ فأعلى الراغبين باستكمال دراستهم الجامعية سيلتحقون بدورة التدريب الأساسي والتي تستمر لمدة /4/ أشهر على أن يتم إخضاعهم قبل نهاية الدورة إلى امتحان /الإمسات/ بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وسيسمح /فقط/ لمن يحقق نسبة النجاح المعتمدة بهذا الشأن من استكمال الدراسة الجامعية بعد التخرج مباشرة من دورة التدريب الأساسي على أن يستكمل ما تبقى من المدة المقررة عليه /دورة التدريب التخصصي، الخدمة الفعلية، دورات التدريب الانعاشي السنوي/ فور الانتهاء من دراسته الجامعية .

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على نسبة /90%/ فأعلى الذين لم يوفقوا في تحقيق النسبة المطلوبة في /الامسات/ فعليهم استكمال جميع مراحل البرنامج وإكمال المدة المقررة عليهم قانوناً وهي /16/ شهراً .

ولفتت القيادة العامة للقوات المسلحة الى ان هذا الإعلان ياتي تنفيذاً لما جاء بالمرسوم بقانون اتحادي رقم /27/ لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2014 في شأن الخدمة الوطنية والاحتياطية .