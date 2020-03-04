الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله يغلق حسابه على تويتر ويضيع 3 ملايين متابع

استفز أحد الأشخاص الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله مستغلا فضاء تويتر مما دفع الفنان السعودي لإلغاء حسابه بعد تلك الإساءة

لم يحتمل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله استفزاز أحد المغردين الذي يعتقد أنه من العراق



وزعم فيها بتفوق الأغنية العراقية قائلا: "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية"، فرد عبد الله قائلاً: "وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها، المقارنة فنظرك فقط، أغنيتنا من أجمل لأجمل".

فيه كمية نفاق وجهل اشوفها بهذا الهشتاق نحكم على التصرفات بناءاً على الاشخاص لا على السلوك ولأن طارق الظفيري غير معروف اذاً هو الغلطان وهو المسئ ويستحق التنمر ولأن #عبدالمجيد_عبدالله مغني مشهور لم يغلط ولم يسيء ولا يستحق التنمر ( تويتر صار مقرف ) pic.twitter.com/giGtJGjmRK— im Fine (@cheli_sama) March 4, 2020

وعبّر الفنان عبد الله عن استياءه من الانتقادات الجارحة والإهانات التي تعرض لها وهو في الخمسينيات من عمره، وبعد مشوار فني استمر لأكثر من 36 عاماً، معلناً إغلاق صفحته على تويتر.