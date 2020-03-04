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الأربعاء 4 مارس 2020 12:30 م

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الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله يغلق حسابه على تويتر ويضيع 3 ملايين متابع

استفز أحد الأشخاص الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله مستغلا فضاء تويتر مما دفع الفنان السعودي لإلغاء حسابه بعد تلك الإساءة

الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله يغلق حسابه على تويتر ويضيع 3 ملايين متابع

لم يحتمل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله استفزاز أحد المغردين الذي يعتقد أنه من العراق

وزعم فيها بتفوق الأغنية العراقية قائلا: "يا شيخ معليش راح تبقون أقزام قدام الأغاني العراقية"، فرد عبد الله قائلاً: "وأنت تبقى قزم قدام خشمي مع حبي للأغاني العراقية وجمالها، المقارنة فنظرك فقط، أغنيتنا من أجمل لأجمل".

وعبّر  الفنان عبد الله عن استياءه من الانتقادات الجارحة والإهانات التي تعرض لها وهو في الخمسينيات من عمره، وبعد مشوار فني استمر لأكثر من 36 عاماً، معلناً إغلاق صفحته على تويتر.

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