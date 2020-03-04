حكم بالسجن لزوج المغنية شيرين بتهمة الشروع في قتل منتج

يواجه حسام حبيب زوج شيرين عبدالوهاب حكما صدر ضده بالسجن لمدة عام والتعويض بمبلغ مالي، لإتهامه بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل الذي عمل سنوات طويلة في إدارة أعمال زوجته شيرين

وجرى استئناف الحكم إبتدائي بسجن حبيب فيما حددت محكم جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة في التاسع من نيسان (ابريل) المقبل، موعداً للاستئناف المقدم من حبيب على خلفية الدعوى الجديدة.

وبعد أن تقدم المنتج ياسر خليل ببلاغ ضد حسام حبيب، خلال ديسمبر الماضي، بعدما توجه حسام وآخرون إلى منزل خليل، وتعدوا عليه بالضرب مما تسبب في إصابته.

وكان خليل قد حرّر محضراً ضدّ حبيب يقول فيه إنه أشهر مسدساً بوجهه، أما حبيب فاتهم خليل بالشروع أيضاً في قتله، لكن المحكمة برّأت الأخير وأدانت زوج شيرين. وتحاول المغنية شيرين إتمام مصالحة بين زوجها وخليل منعاً لتطور الخلاف الذي قد يبلغ حد دخول حسام السجن.

وبعد أن نجحت شيرين في تعاونها مع خليل لسنوات بعد عمله على تحسين إختيارها للاغاني إلا أن وقوع مشاكل بينهما تسبب بانتهاء التعاون بينهما.