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الثلاثاء 3 مارس 2020 12:00 ص

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لمواجهة انتشار كورونا.. الإمارات تجلي مواطنيها من إيران

بادرت دولة الإمارات، الاثنين، بإجلاء مواطنيها من إيران التي أعلنت أعلى عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا.

لمواجهة انتشار كورونا.. الإمارات تجلي مواطنيها من إيران

بادرت دولة الإمارات، الاثنين، بإجلاء مواطنيها من إيران التي أعلنت أعلى عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن "وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتنسيق مع سفارة الدولة في طهران" بادرت بإجلاء المواطنين الإماراتيين من إيران وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وجرى تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي على القادمين، وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

أريبيان بزنس

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