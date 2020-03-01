السعودية تعلن عن سبل استرجاع رسوم التأشيرات

استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات بعد قرار التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة.

أعلنت وزارة الحج عن سبل استرداد رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عقب قرار التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة.

واشارت الوزارة عبر حسابها على تويتر إنه يمكن لمن لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم ، داعية إلى من لديه أي استفسار التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم " 00966920002814 " ، أو عبر البريد الإلكتروني " mohcc@haj.gov.sa " .

#عاجل #وزارة_الحج : من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم ، داعية إلى من لديه أي استفسار التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم " 00966920002814 " ، أو عبر البريد الإلكتروني " mohcc@haj.gov.sa " .#واس_عام— واس العام (@SPAregions) March 1, 2020

وكانت السعودية قد أعلنت يوم الخميس إنها قررت تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية وذلك بالنسبة للقادمين من 25 دولة على الأقل ظهر فيها فيروس كورونا.

وزارة الحج والعمرة تؤكد الآلية الإلكترونية المتبعة لاسترجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عند طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين pic.twitter.com/ECaa7ATrP8— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) March 1, 2020

وذكرت رويترز أن هذه تأتي الخطوة قبيل شهر رمضان الذي يبدأ في أواخر أبريل نيسان والذي تزيد فيه رحلات العمرة. وتفيد بيانات رسمية أن ما يزيد على 7.5 مليون مسلم أدوا مناسك العمرة في 2019.

ويمثل موسم الحج تجارة ضخمة للسعودية التي بها الحرمين في مكة والمدينة. ويمثل الحج الركيزة الأساسية لخطة توسيع السياحة في أجندة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.ومن المتوقع أن يتوافد على السعودية نحو مليوني حاج في أواخر يوليو تموز في أكبر تجمع سنوي للمسلمين في العالم.

وقال جون سفاكياناكيس مدير البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث ”الأمر كله يعتمد على المدة التي سيستغرقها قرار التعليق. إذا كانت طويلة فقد يكون لها تأثير بالغ لأن شهر رمضان سيحل بعد شهرين“.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن قرارات التعليق مؤقتة لكنها لم تعلن عن موعد لانتهاء العمل بها. وجرى كذلك تعليق زيارات المسجد النبوي بالمدينة.

وقال محمد عبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة بعد اجتماع لمسؤولين حكوميين لبحث الإجراءات الاحترازية إن حماية الحجاج والأماكن المقدسة من هذا المرض تمثل ضرورة ملحة.

وأضاف عبد العالي أن السعودية تشعر بالمسؤولية ولذلك تتخذ هذه القرارات المؤقتة التي ستجري مراجعتها باستمرار.

ارتباك في المطارات

في إندونيسيا، قال جوكو أسمورو من اتحاد منظمي رحلات الحج والعمرة لرويترز إن ما بين 150 و200 ألف معتمر من إندونيسيا قد يتأثرون بتعليق الدخول الشهر المقبل. ونصحت‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ماليزيا، التي رصدت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مواطنيها بتأجيل زيارة المملكة في الوقت الحالي.

وهبط مؤشر البورصة السعودية 1.1 بالمئة يوم الخميس متأثرا بهبوط أسهم شركات جبل عمر للتطوير ومجموعة سيرا القابضة ومجموعة الحكير، وكلها مرتبطة بقطاع السياحة.

وقال أكبر مسؤول عن قطاع السياحة هذا الأسبوع إن المملكة أصدرت 400 ألف تأشيرة سياحة العام الماضي لعدد 49 دولة في إطار جهود تعزيز الموارد غير النفطية.

ولم تحدد وزارة الخارجية الدول التي سيتأثر مواطنوها بالقرارات لكنها قالت إن ذلك سيتم ”وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة“.

وفي الساعات التي أعقبت صدور هذا الإعلان شهدت المطارات بالخارج حالة من الارتباك لتحديد الرحلات المؤهلة للإقلاع إلى السعودية.

في بيروت مُنع الركاب الذين لا يحملون إقامة في السعودية من صعود الطائرات المتجهة للمملكة.

وقالت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي إنهما لن تنقلا ركابا يحملون تأشيرات سياحية من الصين واليابان وإيطاليا وإيران والهند وباكستان ودول أخرى بناء على التوجيهات السعودية.

ولم يتضح على أي أساس جرى تحديد هذه الدول وما إذا كانت الدولة تحدد على أساس جنسية الراكب أم نقطة مغادرته.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة السعودية على الفور على طلبات للتعليق.

وسجلت إيران أعلى عدد وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد خارج الصين. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية يوم الخميس عن 26 حالة وفاة و245 إصابة.

وأغلقت العديد من الدول المجاورة لإيران حدودها معها وحظرت رحلات الطيران بسبب تفشي المرض. وقالت البحرين اليوم الخميس إنها علقت رحلات الطيران للعراق ولبنان. وقالت الإمارات إن أولياء الأمور يجب أن يعلنوا إن كان أبناؤهم أو أقاربهم قد سافروا خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى عدد من الدول الآسيوية أو إلى إيطاليا أو إيران.

وأجلّت قطر يوم الخميس مؤتمر الدوحة لحوار الأديان الذي كان من المقرر عقده يومي الثالث والرابع من مارس آذار دون إبداء أسباب. وقال مصدران إن التأجيل ناجم عن مخاوف من انتشار فيروس كورونا. ولم يرد مكتب الاتصالات بالحكومة القطرية على الفور على طلب التعليق.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الخميس أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أوقفت خدمات نقل الركاب بالعبارات مع إيران لحين إشعار آخر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن الهيئة ”ألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الدولة تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منع انتقال العدوى“.

وطالبت الحكومة أيضا الوالدين بإبلاغ المدارس إذا كان أطفالهم أو قريبون منهم زاروا واحدة من عدة دول آسيوية أو إيطاليا أو إيران خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وأوضحت الوكالة أنه تم يوم الخميس رصد ست حالات إصابة جديدة بالفيروس في الإمارات بينها أربع حالات لإيرانيين وحالة لصيني وأخرى لبحريني.