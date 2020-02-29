شرطة دبي تحجب 58 موقعاً إلكترونياً تروج للمخدرات في 2019

كشفت إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عن مساهمتها في ضبط 572 كلغ من المخدرات والأقراص المخدرة في الإمارات الأخرى

وام- كشفت إحصاءات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عن مساهمتها في ضبط 572 كلغ من المخدرات والأقراص المخدرة في الإمارات الأخرى، وذلك في 88 قضية شاركت فيها، وأسفرت عن ضبط 215 متهماً، خلال العام الماضي، كما نجحت الإدارة في إغلاق وحجب 58 موقعاً إلكترونياً يروّج للمخدرات في العام نفسه، مقارنة بإغلاق وحجب 44 موقعاً في عام 2018.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في العام الماضي من كشف 2051 قضية مخدرات للمتعاطين والتجار والمروجين بإمارة دبي، وبلغت إجمالي الكميات المضبوطة للقضايا 1560 كلغ من المخدرات، وعدد 14 مليوناً و793 ألف قرص في عام 2019، وبلغ عدد المتهمين المضبوطين من المتعاطين والتجار والمروجين 3128 في عام 2019.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي ترأسه مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، وبحضور مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عيد محمد ثاني حارب، ومدير مركز حماية الدولي العقيد عبدالله الخياط.

وأشاد المنصوري بإنجازات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في حفظ المجتمع وحمايته من كل ما قد يضره ويفتك بشبابه، لافتاً إلى تمكنها من الإطاحة بعمليات اتصفت بالتعقيد والصعوبة بحد وصفه، أبرزها عملية ستوكر التي اعتُبرت أكبر عملية من نوعها على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة، والتي أدت إلى القبض على عصابة دولية للمخدرات، وضبط 365 كلغ من الهيروين والكريستال والحشيش، بقيمة سوقية تصل إلى 278 مليون درهم، إذ تم تسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، كتقنيات التعرف على الوجه والطائرات بدون طيار، لإنجاح هذه العملية، كذلك عملية «لسطاح» والتي تم فيها الإطاحة بعصابتين دوليتين كبيرتين لتهريب المخدرات، كانتا تخفيان سمومهما بين ألواح خشبية تحت سطح مركبين خشبيين، وضبط 12متهماً من دولة آسيوية مجاورة، وبحوزتهم 194 كلغ من مختلف أنواع المواد المخدرة.

بدوره، قال العميد عيد محمد ثاني حارب: إن القيادة العامة لشرطة دبي لا تدخر جهداً في مكافحة المخدرات دولياً أيضاً، إيماناً منها بأن قضية المخدرات قضية شائكة عابرة للحدود، تستلزم تعاوناً دولياً لمكافحتها والقضاء عليها، موضحاً أنهم عملوا على إمداد دول مختلفة بـ93 معلومة مهمة عام 2019، وهو ما ساعد على إلقاء القبض على 27 متهماً، وضبط 11 طناً و896 غراماً و500 مليغرام من المخدرات.