شرطة دبي تدشن أول جهاز ذكي لمراقبة معابر المشاة

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي أول جهاز ذكي في معابر مرور المشاة لمراقبة وضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة في المواقع المخصصة لعبورهم.

دشنت القيادة العامة لشرطة دبي أول جهاز ذكي في معابر مرور المشاة لمراقبة وضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة في المواقع المخصصة لعبورهم.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي إن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية من قبل مستخدمي الطريق، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً.

وأشار إلى أن مرور دبي دشنت أول جهاز ذكي في معابر مرور المشاة في الإمارة بهدف مراقبة وضبط المركبات التي لا تلتزم بإعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم، وأن الجهاز سيساهم في رفع مستوى السلامة المرورية، ويحقق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في حفظ أمن الطرق وخفض حالات الدهس عند معابر المشاة.

وأوضح المزروعي أن الجهاز يعمل بنظام الطاقة الشمسية، ومزود بأجهزة استشعار تتمكن من خلالها على التعرف على حركة عبور المشاة على جانبي الطريق، ويرصد المركبات عن طريق تصويرها بالفيديو لإثبات الحالة، إضافة إلى أن الجهاز تم ربطه بشبكة (4G) التلقائي إلى منصة معالجة المخالفات.

ولفت إلى أن الجهاز يعمل على إعطاء إشارة ضوئية حمراء لتنبيه سائقي المركبات بضرورة التوقف وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور، وفي حال عدم التزام السائق بالتوقف عند المعبر يقوم الجهاز بتصوير المركبة، وتحرر ضد السائق مخالفة مرورية بنص عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورهم.