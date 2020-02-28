تركيا: توحه مئات اللاجئين نحو الحدود مع الاتحاد الأوروبي

اسطنبول (رويترز) - أفادت وسائل إعلام تركية يوم الجمعة بأن مئات من المهاجرين تحركوا سيرا عبر شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان وبلغاريا بعدما قال مسؤول تركي كبير إن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الآن فصاعدا من بلوغ أوروبا.

ويوم الخميس قالت تركيا إن 33 من جنودها قتلوا في ضربة جوية نفذتها قوات الحكومة السورية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا.

عقب ضوء أخضر.. مهاجرون يتدفقون إلى "أدرنة" التركية قاصدين أوروبا



بدأ مهاجرون بالتوافد على ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، عقب الأنباء التي قالت بأن تركيا لن تعيق عبور المهاجرين نحو أوروبا. pic.twitter.com/80PPYaTRaQ— يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 28, 2020

وأبلغ المسؤول رويترز في وقت لاحق بأن أوامر صدرت للشرطة التركية، وخفر السواحل ومسؤولي أمن الحدود بعدم منع عبور اللاجئين عبر البر والبحر صوب أوروبا، تحسبا لتدفق وشيك للاجئين من إدلب.

وذكرت وكالة دمير أوران للأنباء أن نحو 300 من المهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا ضمن المجموعة التي توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنة التركي في منتصف الليل تقريبا. وأضافت أن هناك سوريين وإيرانيين وعراقيين وباكستانيين ومغاربة ضمن المجموعة.

وأضافت أن مهاجرين تجمعوا أيضا عند ضاحية أيواجيك على الساحل الغربي لتركيا في إقليم جناق قلعة بهدف السفر إلى جزيرة ليبسوس اليونانية في قارب.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من هوياتهم أو وجهتهم. كما لم يتسن التحقق من صحة لقطات فيديو للمهاجرين بثتها قنوات تلفزيونية تركية مؤيدة للحكومة.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا بفتح الأبواب للمهاجرين للسفر إلى أوروبا. وإذا أقدمت تركيا على ذلك، فسيمثل ذلك تراجعا عن تعهدها للاتحاد الأوروبي في 2016 وقد يجتذب القوى الغربية للمواجهة في إدلب.

ونزح قرابة مليون مدني في سوريا قرب الحدود التركية منذ ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي انتزعت فيه قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا أراضي من قوات المعارضة المدعومة من أنقرة، الأمر الذي فجر أسوأ أزمة إنسانية في الحرب المستمرة منذ تسعة أعوام.