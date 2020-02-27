تعليق التنقل ببطاقة الهوية لمواطني الإمارات ومواطني مجلس التعاون

الهوية والجنسية تقرر تعليق التنقل ببطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات ومواطني مجلس التعاون الخليجي

وام- قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعليق التنقل بإستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة مؤقتة لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارا من الساعة 12:01 بعد منتصف الليل من يوم الجمعة الموافق 28/2/2020 وذلك ضمن سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتؤكد الزامية استخدام وثيقه جواز السفر المعتمد لبيان ورصد حركه تنقل الأفراد من وإلى الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا على المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وتم إستثناء مواطني الدولة المتواجدين في الخارج الذين غادروا ببطاقة الهوية وكذلك مواطني مجلس التعاون المتواجدين داخل الدولة قبل صدور هذا القرار وتعتبر هذه الإجراءات مؤقته وتخضع للمراجعة وتقييم الأثر.