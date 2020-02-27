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الخميس 27 فبراير 2020 08:30 ص

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موظف مفصول من عمله يقتل 5 أشخاص بإطلاق النار عليهم بمدينة ميلواكي الأمريكية

انتحر شخص بعد أن أطلق النار وقتل 5 أشخاص في مقر شركة بيرة كان يعمل بها وجرى فصله مؤخرا وعاد ببطاقة مزورة للدخول وإطلاق النار على موظفين هناك

موظف مفصول من عمله يقتل 5 أشخاص بإطلاق النار عليهم بمدينة ميلواكي الأمريكية

ونقلت وسائل إعلام أمريكية مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق النار في مدينة ميلواكي في ولاية ويسكنسن الأمريكية .

وحسب المعلومات ، فإن موظفا سابقا أطلق النار داخل مبنى معمل للجعة (البيرة)، تابع لشركة ميلر كورز MillerCoors ، وأن الشرطة حاصرت المكان بعد تلقي معلومات حول وجود مسلح يطلق النار، لكنها وجدت المسلح ميتا ويعتقد أنه انتحر.

وأكد غافين هاترسلي المدير التنفيذي للشركة مقتل موظفيه لديه حيث يعمل قرابة ألف موظف في معمل للبيرة مع مكاتب اعتيادية.

 

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