1300 شكوى ضد شاكيرا وجنيفر لوبيز بسبب مشاهد اعتبرت إباحية

قدم في الحفل الذي أقيم أول الشهر الجاري لقطات اعتبرها المشاهدون إباحية مع رقص خلاعي بحسب الشكاوى التي وردت للجنة الاتصالات الاتحادية

وأدت شاكيرا وجنيفر لوبيز رقصاتهما في حفل مسرح هارد روك ميامي، وارتدت كل منهما ثياب ترمز للسادية والفيتشية مع رقصات ذات طابع جنسي، ما بين شوطي المباراة .

وقال بعض المشاهدين أنهم اضطروا لتغطية أعين الصغار لمنعهم من مشاهدة تلك اللقطات الفاضحة بحسب بعض الشكاوى.

وبدأ الحفل بعرض لشاكيرا من فيلم "She Wolf"، ثم قدمت أغنية Empire" قبل أن تظهر المغنية البورتوريكية لوبيز، التي سحرت المسرح في استاد هارد روك لمدة 6 دقائق، وشاركتها ابنتها البالغة من العمر 11 عاما، في أداء جزء من أغنيتها "دعنا نتحدث بصوت عالٍ".