شرطة دبي تضبط أكبر عملية تهريب مخدر الكبتاجون في العالم كان يقودها مسن يتلقى الإعانات

أحبطت شرطة دبي أكبر عملية تهريب مخدر الكبتاجون في العالم بقيمة بلغت 1,8 مليار درهم بضبط أكثر من خمسة أطنان جرى تهريبها من ميناء اللاذقية في سوريا وكانت متجهة لبلد عربي

كشفت شرطة دبي في مؤتمر صحفي عن عملية نوعية نفذها فريق البحث والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أطلق عليها اسم “ Pule2” .وهي تعد من إحدى أكبر عمليات التهريب لأقراص الكبتاجون في العالم، ومن أبرز عمليات تهريب المخدرات في دولة الإمارات، وكانت كامل مجريات العملية في مختلف مراحلها قد حظيت بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: رئيس العصابة عمره ٧٠ عاما وكان يستلم إعانة من جمعية خيرية#Pule2 pic.twitter.com/qhEWj8GTOh— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) February 26, 2020

وعقد معالي اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي مؤتمراً صحفياً يوم أمس حضره مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خبيرخليل إبراهيم المنصوري، والعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وجهات إعلامية مختلفة، لكشف تفاصيل العملية التي أطلق عليها اسم بيول 2 نسبة إلى مكان إخفاء المخدرات.

أما المتهمون فهم أربعة أشخاص جنسياتهم عربية، ثلاثة منهم ينتمون لجنسية واحدة: زعيم العصابة، ويبلغ من العمر 70سنة وهو يقيم في إمارة الشارقة ويدعي أنه عاطل عن العمل ويتلقى إعانات، وسائقا الشاحنتين اللتين حملتا المخدرات من مكان التخزين إلى أحد المناطق الصناعية بإمارة الشارقة. أما الرابع فمن جنسية عربية أخرى.

ونقلت صحيفة البيان أن العملية شهدت جهوداً مضاعفة من البحث والتحري للعثور على الحاويات المشبوهة التي كانت الجهات المعنية في الادارة العامة لمكافحة المخدرات قد تلقت بشأنها معلومات غير مكتملة تشير إلى وجود حاويات قادمة من ميناء اللاذقية بسوريا فيها ملفات "بكرات" ضخمة لأسلاك حديدية سيتم تخليصها من ميناء جبل علي، وقد واجه أفراد الفريق في هذا الشأن تحدياً، تطلب منهم مواصلة البحث والتحري عن الحاويات المشبوهة لمدة تزيد عن 10 أيام، اشتبهوا خلالها بما يزيد عن 200 حاوية قبل العثور على الحاويات المطلوبة.



كما شهدت PULE2 من قبل فريق البحث والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصداً وتعقباً لصيقاً ومباشراً للشاحنات الأربع بعد خروجها من ميناء جبل علي وتوجهها إلى إمارة الشارقة، وقد أخضعت حمولة الحاويات وهي عبارة عن 8 بكرات من الأسلاك الحديدية وكذلك زعيم العصابة الذي كان يتردد عليها يومياً للمراقبة الدائمة على مدار الساعة ولمدة 15يوماً.

وقد أشار معاليه إلى أن التحقيقات الأولية مع المتهمين بينت أن زعيمها الذي يديرها داخل الدولة هو شريك لأخيه رئيس العصابة المقيم في الدولة الآسيوأوربية، وأن الشحنة التي تم ضبطها، كان الزعيم " المتهم المسن" يجري بشأنها اتصالات مكثفة مع أخيه بغرض إعادة تصديرها إلى دولة عربية شقيقة مجاورة.

وبلغ الوزن الإجمالي للأقراص المخدرة المضبوطة أكثر من 5أطنان و656كيلو و166جراماً، بعدد أقراص يتجاوز 35مليوناً و351ألف قرص من مخدر الكبتاجون، تقدر قيمتها السوقية بمليار و800 مليون درهم. أما تفريغ هذه الكمية الكبيرة فقد استغرق عدة ايام من العمل، كما تطلب معدات وتجهيزات خاصة استخدمت لهذا الشأن.

في ختام المؤتمر أعرب اللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي عن شكره لمساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء/ خليل إبراهيم المنصوري على جهوده ومتابعته لمختلف مراحل وتفاصيل العملية، وكذلك للعميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، مثمناً الدور الكبير لفريق البحث والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضباط وصف ضباط وأفراد لما أبدوه من جهود دؤوبة ومخلصة على الرغم من أنها مضنية ، مما ساهم بنجاح شرطة دبي في العصف بالأحلام السوداء لتلك العصابة الإجرامية.