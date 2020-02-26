مرشح يهودي للرئاسة الأمريكية يلمح لإعادة نقل السفارة الأمريكية من القدس

ندد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز بتصريحات المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز مع تلميح الأخير لإعادة النظر بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ردا على سؤال حول السفارة التي تم نقلها من تل أبيب إلى القدس بعد قرار دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017،

وأدان إسرائيل كاتز تصريحات ساندرز ووصفها بالمرعبة بحسب أسوشيتد برس، قائلا إن من يدعم اسرائيل من الأمريكيين لا يجب عليهم التصويت للمرشح ساندرز ودعم ترشحه بسبب تلك التصريحات.

وفي مناظرة جرت مساء الثلاثاء بين المرشحين الديمقراطيين في كارولينا الجوبية وصف ساندرز رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالـ الرجعي العنصري وقال إنها قد يتراجع عن قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وأنه قد يعيدها لتل أبيب حيث كانت.

وفي تدخل في الشؤون الأمريكية الداخلية زعم وزير الخارجية الإسرائيلي إنه لا يوجد يهودي في العالم لم يحلم بالقدس، وبرر تدخله بالشؤون الأمريكية الداخلية بقوله إن كلمات ساندرز كانت قاسية لدرجة إنه لا يمكن له إلا أن يرد عليها.، وذلك في حديث لإذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا بأن سجل ساندرز حافل بالتهجم على " اسرائيل" والمقدسات فيها وأمنها. واضاف قائلا إن الناس التي تدعم اسرائيل لن تدعم من يتصرف ضد هذه الأمور. ويأتي كلام ساندرز عقب إعلانه تجنب الحضور إلى مؤتمر أيباك وهو منظمة اللوبي الاسرائيلي التي يسميه منصة للتعصب.