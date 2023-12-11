أعلن تيسير المفرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار بالسعودية، أن الهيئة منعت دفع الإيجار خارج منصة إيجار الرسمية، اعتبارا من بداية العام المقبل.

وأوضح المفرح لبرنامج “يا هلا” على فضائية “روتانا خليجية” مساء الأحد، أن دفع الإيجار سيكون عن طريق الدفع الإلكتروني عبر منصة إيجار، بداية من الشهر المقبل.

مزايا منصة إيجار

توجد بمنصة إيجار عدة خدمات توفر عدة مزايا أهمها:

– برنامج إيجار هو البرنامج المعتمد لتنظيم قطاع تأجير العقارات في السعودية.

– حفظ أطراف العقد، من مستأجر ، ومؤجر، ووسيط عقاري.

– خفض عدد حالات النزاع لأقصى حد بين أطراف العقد.

– التأكيد على المستفيد الفعلي من الوحدة الإيجارية.

– إثبات التعاملات المالية بين أطراف عقد الإيجار، عبر السداد الإلكتروني.

– سداد دفعات الإيجار عبر قنوات دفع متعددة ومنها بطاقات “مدى”، و”سداد”.

– تحفيز الاستثمار في مجال تأجير العقارات.

كيف يتم سداد دفعات الإيجار عبر منصة إيجار من قبل المستأجر في السعودية؟

أتاحت منصة إيجار تسديد المستأجر لدفعات الإيجار عبر بطاقة “مدي المصرفية”، عبر الخطوات التالية:

– فتح الصفحة الرئيسية لمنصة إيجار.

– تسجيل الدخول في المنصة عبر الاسم الخاص بالمستخدم وكلمة المرور الخاصة به

– الضغط على خيار توثيق العقد أعلى الشاشة.

– إدخال رقم الهوية الوطنية للمستأجر، فيتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف المسجل في منصة “أبشر”، فتقوم بإدخاله.

– سيتم نقلك لصفحة “خدمات توثيق العقود”، فحدد علامة التبويب “التمويل” من أعلى الشاشة، ثم انقر من قائمة الخيارات فوق خيار “عرض الفواتير”.

– سيظهر المبلغ الإجمالي المستحق على المستأجر الذي يجب عليه دفعه.

– انقر فوق خيار إجراء الدفع، سيظهر لك طريقة الدفع وملخص الفاتورة.

– تقوم بإدخال المبلغ الذي ترغب في دفعه.

– سجل بيانات بطاقة مدي الخاصة بك ثم اضغط خيار الدفع الآن، ثم أكد خيار الدفع.

– ستظهر رسالة لك تؤكد إتمام عملية الدفع بنجاح.

– يمكن لك متابعة رصيدك ومعاملاتك المالية الأخيرة من خلال ملفك الشخصي.

من هي الفئات المستفيدة من منصة إيجار للقطاع السكني؟

منصة إيجار حددت لك عدة فئات للاستفادة من خدماتها، وهي:

– الشخص الطبيعي المستأجر سواء كان مواطناً أو مقيماً في السعودية.

– الشخص الطبيعي، أو الاعتباري المستأجر الذي يستثمر في العقارات السكنية، سواء كان فرداً أو مؤسسة أو وكلائهم.

– الوسيط العقاري، سواء كان مكتباً عقارياً أو شركة وساطة عقارية.

ما هي مهلة دفع الإيجار؟

هناك مدة محددة لدفع الإيجار، لضمان حقوق جميع الأطراف في عملية الإيجار.

– تم تحديد الموعد النهائي لسداد الإيجار خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار

– التأخر في السداد يرتب عليه فرض غرامة مالية عن كل يوم تأخير.

– يتم الاتفاق على مبلغ الغرامة في عقد الإيجار الموثق بين المؤجر، والمستأجر.

ما هي أهم طرق التواصل مع منصة “إيجار” السعودية؟

فيما يلي أهم طرق التواصل المتاحة مع منصة “إيجار” في السعودية:

– الموقع الرسمي لمنصة إيجار.

– حساب المنصة على موقع التواصل الإجتماعي”إكس” (تويتر سابقا)، من خلال الرابط التالي:

– حساب المنصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/Ejarksa/?_rdc=2&_rdr

– إرسال بريد إلكتروني للمنصة عبر العنوان التالي: info@ejar.sa

– الاتصال برقم الهاتف المجاني التالي:920020035