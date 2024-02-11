أزمة مرتقبة تهدد العمود الفقري للاقتصاد الصناعي العالمي

تراجعت المخزونات العالمية من الديزل ونواتج التقطير المتوسطة الأخرى أقل من المعدل الطبيعي، ويمكن أن تبدأ الأسعار في الارتفاع بسرعة إذا خرجت الاقتصادات الصناعية في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية من الركود المستمر في عام 2024.

وكانت مخزونات الديزل وزيت التدفئة وزيت الغاز أقل من المتوسط الموسمي السابق لعشر سنوات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وسنغافورة في يناير الماضي، الأمر الذي بدأ في ممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار الوقود.

يعد الديزل وزيوت الوقود المقطرة الأخرى بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الصناعي، ويستخدم على نطاق واسع في التصنيع ونقل البضائع والبناء، وبالتالي فهو أكثر أنواع الوقود حساسية لدورة الأعمال.

أكدت البيانات الأخيرة أن المصنعين في الولايات المتحدة يستعدون للعودة إلى النمو بعد فترة انكماش طويلة.

عانت الشركات المصنعة الأوروبية من ركود أطول وأعمق بكثير بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا في عام 2022. ولكن في أوروبا أيضا هناك دلائل على أن أسوأ ما في الانكماش قد انتهى الآن وسيعود القطاع إلى النمو من جديد.

ويتوقع المتداولون أن يقوم كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يحفز الارتفاع الدوري.

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تظل المخزونات العالمية من نواتج التقطير أقل من المتوسط، ومن الممكن أن تتقلص بسهولة أكثر، مما يزيد من الضغوط الصعودية على الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، بلغ مخزون زيت الوقود المقطر 114 مليون برميل بنهاية نوفمبر 2023.

كانت مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة أقل بمقدار 22 مليون برميل عن المتوسط الموسمي السابق لعشر سنوات.

ومنذ ذلك الحين أصبحت المخزونات أكثر راحة لكنها لا تزال أقل بمقدار 10 ملايين برميل عن المتوسط الموسمي قرب نهاية يناير 2024.

وفي أوروبا، كانت المخزونات أقل بمقدار 20 مليون برميل عن متوسط السنوات العشر السابقة في نهاية ديسمبر 2023، وهي أحدث البيانات المتاحة.

وفي سنغافورة، كانت مخزونات نواتج التقطير في المتوسط 3 ملايين برميل أقل من متوسط العشر سنوات في يناير/كانون الثاني 2024.

ولم يكن هناك تراكم مستدام للمخزونات في أي من المناطق على الرغم من النشاط الصناعي المنخفض خلال العام الماضي.

وتعطلت إمدادات نواتج التقطير بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا واستهداف مصافي النفط، وبسبب الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن مما أدى إلى تعطيل التدفقات من الشرق إلى الغرب.

وأدى تغيير مسار الناقلات من الشرق إلى الغرب من البحر الأحمر وقناة السويس إلى الطريق الأطول بكثير حول أفريقيا إلى تقييد ملايين البراميل من وقود الديزل وزيت الغاز كمخزونات إضافية.

وحتى الآن كان التأثير على المستخدمين النهائيين ضعيفا لأن أسعار النفط الخام، التي تمثل معظم التكلفة الإجمالية، ظلت ثابتة إلى حد ما منذ بداية العام.