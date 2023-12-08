تعمل المملكة العربية السعودية على خصخصة قطاعاتها في عدد من الوزارات ضمن خططها في نقل خدماتها إلى القطاع الخاص لأدارتها، من بينها القطاع البلدي والسكني.

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن 30% من الخدمات المقدمة في المدينة من القطاع البلدي ضمن الخصخصة، ونستهدف تخصيص 70% من أعمال القطاع، مضيفا أنه تم تخصيص 9% من هذه الأعمال ويتطلعون لرفع نسبة التخصيص إلى 30 % في 2024.



وأكد “الحقيل”، خلال حديثه في ملتقى ميزانية 2024، أنهم حرصوا على وجود برنامج مستدام لا يعتمد على الإنفاق الحكومي، مضيفا أن هناك الكثير من المطورين العقاريين في المملكة، ويستهدفون أن يكون هناك مطورون عقاريون من خارج المملكة ليكون التركيز على الضواحي السكنية وليس الوحدات السكنية فقط.



وأضاف أن الوزارة عملت على أن تكون التشريعات واضحة في القطاع العقاري، وتحسنت المدن بنسبة 3% فيما يتعلق بالتشوه البصري، لافتا إلى أن 58% من التكتلات السكنية أصبح يوجد بجوارها حديقة.

قطاع البلدية وأنسنة المدن

مجتمعات تتمتع برفاهية وبيئة حضرية مستدامة .#ملتقى_ميزانية_2024 pic.twitter.com/NruRf4mZtN — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomrah) December 7, 2023