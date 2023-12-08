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وزير سعودي يعلن تخصيص 30% من القطاع البلدي خلال عام 2024

تصدر الاستثمار والخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص مسارات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ باعتباره شريكاً في التنمية من خلال خصخصة الخدمات، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

فريق التحرير by فريق التحرير

تعمل المملكة العربية السعودية على خصخصة قطاعاتها في عدد من الوزارات ضمن خططها في نقل خدماتها إلى القطاع الخاص لأدارتها، من بينها القطاع البلدي والسكني.

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن 30% من الخدمات المقدمة في المدينة من القطاع البلدي ضمن الخصخصة، ونستهدف تخصيص 70% من أعمال القطاع، مضيفا أنه تم تخصيص 9% من هذه الأعمال ويتطلعون لرفع نسبة التخصيص إلى 30 % في 2024.

وأكد “الحقيل”، خلال حديثه في ملتقى ميزانية 2024، أنهم حرصوا على وجود برنامج مستدام لا يعتمد على الإنفاق الحكومي، مضيفا أن هناك الكثير من المطورين العقاريين في المملكة، ويستهدفون أن يكون هناك مطورون عقاريون من خارج المملكة ليكون التركيز على الضواحي السكنية وليس الوحدات السكنية فقط.

وأضاف أن الوزارة عملت على أن تكون التشريعات واضحة في القطاع العقاري، وتحسنت المدن بنسبة 3% فيما يتعلق بالتشوه البصري، لافتا إلى أن 58% من التكتلات السكنية أصبح يوجد بجوارها حديقة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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