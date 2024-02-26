فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية: بناء أكبر مركز للحياة الفطرية في الشرق الأوسط

البرنامج الحالي الذي يعمل عليه المركز يتولى مهمة إعادة الأسماك المهددة بالانقراض إلى طبيعتها في المياه العذبة

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن الدكتور محمد علي قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية، عن مشروع حيوي يهدف إلى إنشاء أكبر مركز للحياة الفطرية في الشرق الأوسط.

وقال، أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد بناء المركز الذي أطلق عليها “إكثار”، بمحافظة ثادق بمنطقة الرياض، كما تم تخصيص أكثر من 14 برنامجًا لإنتاج فصائل متنوعة من الحيوانات، بينها ثدييات ومفترسات.

و أوضح قربان في تصريحات إلى الإخبارية: إن البرنامج الحالي الذي يعمل عليه المركز يتولى مهمة إعادة الأسماك المهددة بالانقراض إلى طبيعتها في المياه العذبة، وتضم 7 أنواع، يعمل المركز حاليًّا على إعادة إكثارها.

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