السعودية: بناء أكبر مركز للحياة الفطرية في الشرق الأوسط

أعلن الدكتور محمد علي قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للحياة الفطرية، عن مشروع حيوي يهدف إلى إنشاء أكبر مركز للحياة الفطرية في الشرق الأوسط.



وقال، أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد بناء المركز الذي أطلق عليها “إكثار”، بمحافظة ثادق بمنطقة الرياض، كما تم تخصيص أكثر من 14 برنامجًا لإنتاج فصائل متنوعة من الحيوانات، بينها ثدييات ومفترسات.



و أوضح قربان في تصريحات إلى الإخبارية: إن البرنامج الحالي الذي يعمل عليه المركز يتولى مهمة إعادة الأسماك المهددة بالانقراض إلى طبيعتها في المياه العذبة، وتضم 7 أنواع، يعمل المركز حاليًّا على إعادة إكثارها.





شارك الرئيس التنفيذي لـ #المركز_الوطني_لتنمية_الحياة_الفطرية د. محمد قربان في جلسة حوارية بعنوان (مستقبل أكثر إشراقًا للبيئة) في #منتدى_الالتزام_البيئي ، لتسليط الضوء على مبادرات وبرامج قطاع الحياة الفطرية من أجل مستقبل بيئي أكثر اشراقًا.#محافظة_تنمية_استدامة pic.twitter.com/Hy09FR2k6Q — المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) February 25, 2024