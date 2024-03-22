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الإمارات.. أداء استثنائي لقطاعات اقتصادية رئيسية خلال الثلث الأول من رمضان

يظهر الأداء الاستثنائي لبعض القطاعات خلال شهر رمضان المبارك قوة ومرونة الاقتصاد الإماراتي، ويدل على التزام الحكومة بتوفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات والأعمال.

فريق التحرير by فريق التحرير
رمضان في الإمارات

أظهرت أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية في الإمارات العربية المتحدة أداءً استثنائيًا خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، وهي: الفنادق، والتجزئة، والسفر والطيران، والرقابة والتفتيش، وفقاً لتقرير نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ويعزز هذا النشاط الكبير مساهمة تلك القطاعات في نمو الاقتصاد الوطني، ويؤكد على ريادة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية.

كيف كان أداء القطاعات الأربعة؟

الفنادق

  • تشهد الفنادق كثافة في العروض لجذب السياحة الداخلية.
  • تتنافس الفنادق لزيادة الإقبال ورفع مستويات الإشغال.
  • من المتوقع أن يستمر النشاط حتى عيد الفطر المبارك.

2. التجزئة

  • يشهد قطاع التجزئة نموًا قويًا في معدلات المبيعات وأعداد الزوار.
  • يشمل النشاط قطاعات الأغذية والمشروبات، والذهب، والهواتف، والملابس، والعطور، والتجزئة الإلكترونية.
  • تعج مراكز التسوق بالزوار والمتسوقين.
  • من المتوقع أن يستمر النشاط حتى عيد الفطر.

3. السفر والطيران

  • تشهد حركة السفر والطيران أداءً قويًا منذ بداية العام.
  • ارتفع الطلب على حجوزات الطيران والفنادق خلال الفترة التي تسبق موسم الأعياد.
  • من المتوقع أن تشهد حركة الطيران المغادرة قفزة في عيد الفطر.

4. الرقابة والتفتيش

  • كثفت الدوائر والجهات الرقابية حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية.
  • تركز فرق التفتيش على مدى استيفاء المؤسسات الغذائية للاشتراطات والمعايير الصحية.
  • تأتي الحملات التفتيشية المكثفة في الشهر الفضيل، بهدف تعزيز جودة واستدامة الصحة العامة للمجتمع.
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...