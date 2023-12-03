أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية تعاون، مع شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار)، لرفع سرعة معالجة بلاغات البنية التحتية.

وذلك ضمن جهود المبادرة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية بالمدن، والتي تتبناها الوزارة لرفع مستوى جودة الحياة والمساهمة في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.



و قال وكيل الوزارة للتحول الرقمي والمدن الذكية،المهندس مساعد العتيبي، إن الاتفاقية تستهدف تسريع وتيرة إنجاز الأعمال المتعلقة بمعالجة بلاغات البنية التحتية وتحقيق التنسيق الكامل والعمل المشترك بين الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص، ذلك بهدف خدمة ساكني المدن وزائريها وتحسين جودة الحياة بها.



وأضاف : “تهدف الاتفاقية إلى تسهيل معالجة البلاغات التي تصل إلى الوزارة والمتعلقة بالبنية التحتية داخل النطاق العمراني، وتحقيق سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءتها وجودتها، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة من خلال تحديد المسؤوليات بين الأطراف المعنية في معالجة البلاغات، والعديد من الأحكام العامة الأخرى التي ستسهم في تنظيم سير العمل، وضمان تحقيق أفضل النتائج في معالجة البلاغات”.



يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقعت خلال الفترة الماضية عددًا من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة وغير الربحية والمؤسسات المالية والبنوك، وذلك لتطوير البنى التحتية للمدن السعودية وتحسين جودة الحياة بها من خلال رفع جودة الخدمات البلدية والسكنية ومعالجة التشوهات البصرية لتحسين المشهد الحضري في مختلف مناطق المملكة.

