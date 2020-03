شاهد حافلة كارفور موبي مارت، أول متجر متنقّل في المنطقة

أعلنت كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات العربية المتحدة، عن متجر "موبي مارت" (Mobimart) المتنقّل على متن حافلةّ، الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيقوم بخدمة الزبائن بالقرب من منازلهم في عدة مناطق سكنية على مستوى إمارة دبي وعلى مدار ستة أيام في الأسبوع، بما يلائم احتياجاتهم.

ويوفّر "كارفور موبي مارت" للمتسوقين خيارات واسعة من احتياجات البقالة اليومية والأغذية الطازجة، التي تشمل تشكيلة متنوّعة من المنتجات الزراعية العضوية والأطعمة المجمّدة والوجبات الخفيفة والمشروبات واللوازم المنزلية الخفيفة. وسيتضمّن مسار حافلة ’كارفور موبي مارت‘ عدة محطّات في مجمعات سكنية، حيث ستتوقف في مواقع ومواعيد محددة على مسافة قصيرة من منازل المتسوقين.

بهذه المناسبة، قال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة: "انطلاقاً من موقعنا كعلامة رائدة في قطاع التجزئة في المنطقة، نتطلع باستمرار لابتكار وسائل جديدة من شأنها أن تعزز مكانتنا ومساهمتنا في تعزيز تجربة العملاء. وهذا ما يدفعنا إلى إطلاق مفاهيم فريدة من نوعها، يمكننا من خلالها الوصول مباشرةً إلى عملائنا وتلبية احتياجاتهم أينما كانوا. ويعكس "كارفور موبي مارت" التزام "ماجد الفطيم" بتقديم تجربة تسوّق مبتكرة وسلسة للمتسوّقين، وذلك من خلال توفير خدمات كارفور على مقربة من منازلهم".

Congrats to our @CarrefourUAE #MAFers for unveiling the amazingly innovative shop-on-board grocery bus, #Mobimart that will bring fresh groceries & commodities to the doorsteps of neighbourhoods and communities in #Dubai. #GreatMoments now on wheels! pic.twitter.com/SyT2orfnQN— Alain Bejjani (@alainbejjani) March 2, 2020