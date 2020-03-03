شاهد حافلة كارفور موبي مارت، أول متجر متنقّل في المنطقة

يوفر المتجر المتنقّل الجديد على متن حافلة الأغذية الطازجة والاحتياجات اليومية للعديد من الأحياء السكنية في دبي

أعلنت كارفور، التي تديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات العربية المتحدة، عن متجر "موبي مارت" (Mobimart) المتنقّل على متن حافلةّ، الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيقوم بخدمة الزبائن بالقرب من منازلهم في عدة مناطق سكنية على مستوى إمارة دبي وعلى مدار ستة أيام في الأسبوع، بما يلائم احتياجاتهم.

ويوفّر "كارفور موبي مارت" للمتسوقين خيارات واسعة من احتياجات البقالة اليومية والأغذية الطازجة، التي تشمل تشكيلة متنوّعة من المنتجات الزراعية العضوية والأطعمة المجمّدة والوجبات الخفيفة والمشروبات واللوازم المنزلية الخفيفة. وسيتضمّن مسار حافلة ’كارفور موبي مارت‘ عدة محطّات في مجمعات سكنية، حيث ستتوقف في مواقع ومواعيد محددة على مسافة قصيرة من منازل المتسوقين.

بهذه المناسبة، قال فيليب بجييون، مدير كارفور الإمارات لدى ماجد الفطيم للتجزئة: "انطلاقاً من موقعنا كعلامة رائدة في قطاع التجزئة في المنطقة، نتطلع باستمرار لابتكار وسائل جديدة من شأنها أن تعزز مكانتنا ومساهمتنا في تعزيز تجربة العملاء. وهذا ما يدفعنا إلى إطلاق مفاهيم فريدة من نوعها، يمكننا من خلالها الوصول مباشرةً إلى عملائنا وتلبية احتياجاتهم أينما كانوا. ويعكس "كارفور موبي مارت" التزام "ماجد الفطيم" بتقديم تجربة تسوّق مبتكرة وسلسة للمتسوّقين، وذلك من خلال توفير خدمات كارفور على مقربة من منازلهم".

Congrats to our @CarrefourUAE #MAFers for unveiling the amazingly innovative shop-on-board grocery bus, #Mobimart that will bring fresh groceries & commodities to the doorsteps of neighbourhoods and communities in #Dubai. #GreatMoments now on wheels! pic.twitter.com/SyT2orfnQN— Alain Bejjani (@alainbejjani) March 2, 2020

وقد تمّ تطوير حافلة "كارفور موبي مارت" من قبل "بيسبوك ترايلر"، الشركة الناشئة التي تتخذ من القوز في دبي مقراً لها. وقال جمال ويك، المدير العام والمؤسس المشارك للشركة: "نثني على جهود "ماجد الفطيم" الرامية لابتكار أفضل الحلول والخدمات التي تتجاوز توقّعات العملاء من العلامات التجارية التقليدية، وقد اعتاد سكان دولة الإمارات على أن تتوفّر لديهم خدمات التوصيل الشخصية من كافة العلامات، وفي هذا الصدد، نجحت كارفور أيضاً في ابتكار تجربة تسوّق البقالة عند منازل العملاء. يسعدنا جداً دعم كارفور للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال ابتكار مبادرات مماثلة، والتي تعكس جهودهم الرامية للمساهمة في تنويع موارد الاقتصاد المحلّي".

ستزور حافلة ’كارفور موبي مارت‘ العديد من المناطق في دبي، غالبيتها من الأحياء السكنية، بالإضافة إلى شاطئ كايت بيتش في جميرا ومجمّع الرحابة لسكن الموظفين الواقع على طريق دبي-العين. وتشمل قائمة وجهات الحافلة المتنقلة كلاً من: المنطقة الحرّة في جبل علي - البوابة الجنوبية، ومجمّع أكويا السكني في منطقة جونيبر، ومنطقة كلاريت، ومنطقة أمازونيا، والرحابة، وكايت بيتش، وميدان- بالقرب من سكن موظّفي "طيران الإمارات"، وقرية جميرا الدائرية، ومثلث قرية جميرا، وجزر جميرا، ومدينة دبي الرياضية - فيكتوري هايتس.

تعمل شركة ماجد الفطيم للتجزئة دوماً على تطوير مفاهيم المتجر التقليدي بما يلبي احتياجات المتسوّقين المتغيّرة. ويشكل ابتكار كارفور موبي مارت الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، إضافةً مميّزة إلى مجموعة خدمات التسوّق التي تقدمها كارفور ، بما في ذلك كارفور مارين الشهير، المتجر البحري الأول في العالم.

سيتم نشر تفاصيل جدول المواعيد بشكل دوري على موقع كارفور الالكتروني وصفحات شبكات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام.