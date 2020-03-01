قمة التجزئة في دبي تستقطب قادة القطاع في العالم

تنعقد قمّة التجزئة بدورتها الثانية في 10 مارس بمنتجع أتلانتس بالتعاون مع غرفة دبي وميدان ون.

تنعقد قمّة التجزئة بدورتها الثانية في 10 مارس بمنتجع أتلانتس بالتعاون مع غرفة دبي وميدان ون. وستتناول القمة التي تجمع نخبة من رواد قطاع التجزئة في العالم، التحديات والفرص التي ينطوي عليها القطاع، بما في ذلك دور التكنولوجيا وتأثيرها على العادات الشرائية للمستهلك، والقضايا الملحة التي تتحكم بسلوكه. كما ستتطرّق إلى العبء الذي تشكّله متطلبات السوق الاستهلاكي على علامات البيع بالتجزئة.



يشارك في القمة التي ستعقد على مدار يومين شخصيات بارزة في عالم التجزئة من مختلف القطاعات، وسيتخللها حلقات نقاش وجلسات تحفيزية تسلط الضوء على المشهد المتغير لتجارة التجزئة على مستوى العالم، ودور الوسائط الرقمية وغيرها من الاستراتيجيات التي تحفز على انخراط العميل. كما ستتناول مفهوم التفكير الثوري الذي يدفع عجلة النمو في بيئة التجزئة.



وتعقيبا على الحدث، صرّح سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي قائلاً: "تأتي قمة التجزئة 2020 في فترة تشهد خلالها تجارة التجزئة العالمية مرحلة انتقالية كبيرة حيث تتنقل أبرز الجهات الفاعلة نحو الثورة الصناعية الرابعة، ويواجهون التحديات ويستخدمون التقنيات المتقدمة التي تساهم في تحسين تجربة العملاء."



وفي هذا الصدد، قال غاري تاكر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسِّس لقمّة التجزئة: "تعد مهمة جذب العملاء أمراً مهماً في عالمنا اليوم، لاسيّما في ظل التطور الذي تشهده التجارة الإلكترونيّة. لذا يتوجب علينا مواكبة الاتجاهات المستجدّة والأنماط الشرائية للمستهلك. وبالمقابل يجب أن نوفر للعملاء في مراكز التسوق العروض المناسبة والخدمات التي تراعي احتياجاتهم الشخصية ".



تستضيف قمة التجزئة 2020 كبار التنفيذيين من أبرز الشركات العالمية التي تُعنى بقطاع التجزئة بما في ذلك هانا ميرسر، نائبة رئيس قسم تجارة التجزئة العالمي وعمليات منح الامتيازات في أديداس؛ فرناندو ماتشادو، رئيس قسم التسويق العالمي في برجر كينج؛ كريستينا بلانيك، الرئيسية التنفيذية في مانولو بلانيك؛ ساندرا كامبوس، الرئيسية التنفيذية في ديان فون فورستنبرغ وغيرهم.



يذكر أن الدورة الافتتاحية لقمة التجزئة عقدت في فبراير 2019 على مدار يومين بحضور 900 شخص من قادة تجارة التجزئة.