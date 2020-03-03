1.7 مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" عن فبراير

بإجمالي بلغ نحو 16.575 مليار ريال أودعت في حسابات "سكني" منذ يونيو 2017

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم الثلاثاء عن إيداع 1.725 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لشهر فبراير2020.

وقال المشرف العام على الصندوق، منصور بن ماضي، في بيان للصندوق العقاري، إنه تم تخصيص 371 مليون ريال دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، فيما قدم 1.22 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، بما يمثل أكثر من 70.5% من إجمالي التمويل خلال الشهر، و133 مليون ريال لدعم مستفيدي مبادرة المدنيين.

وأضاف ماضي، أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحول في يونيو2017 وحتى نهاية شهر فبراير2020 بلغت نحو 16.575 مليار ريال.

وأوضح، أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 11.98 مليار ريال من إجمالي المبالغ المودعة، بينما كانت حصة دعم "التمويل المدعوم" نحو 3.12 مليار ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1.48 مليار ريال حتى نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي.

وقال بن ماضي، إن إعلان الصندوق إيداع الدعم الشهري لمستفيدي "سكني" من برنامج القرض العقاري المدعوم ومبادراته المختلفة يؤكد حجم الجهود المبذولة، وتأكيداً لالتزامه في تقديم الدعم التمويلي والسكني للمواطنين.

وأشار، إلى أن تلك الجهود أثمرت عن استفادة أكثر من 230 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة منذ إعلان برنامج التحول وحتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي في إنجاز تاريخي في حجم العقود تسجلها للمرة الأولى الجهات التمويلية.

وبين المشرف العام على الصندوق العقاري بالمملكة، أن اكتمال الحلول التمويلية إضافة إلى ثقة المستفيد بالحلول السكنية والتمويلية وتنوع الخيارات في البرامج والمبادرات ساهم في نمو القروض العقارية بنسبة 112% خلال يناير/ كانون الثاني 2020.